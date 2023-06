Konwencja Konfederacji odbyła się również w sobotę 24 czerwca. Pierwszym, który na niej przemówił, był Krzysztof Bosak. - Konfederacja jest wreszcie na fali wznoszącej. W lutym deklarowaliśmy, że odzyskamy Polskę. Wielu wówczas w to nie wierzyło. Teraz zaczęło się to zmieniać! - mówił wyraźnie zadowolony polityk.

Konwencja programowa Konfederacji. "My chcemy ludziom dać ich własne dochody, a nie zabrać!"

Według Konfederacji sytuacja w Polsce obecnie jest "zła" nie tylko z powodu rządów PiS, które jest u władzy od 2015 roku, ale też przez PO-PSL, a nawet Lewicę. Krzysztof Bosak podkreślił, że brak bezpieczeństwa i niemożność utrzymania rodziny to nie tylko efekt wojny w Ukrainie czy epidemii, ale też decyzji politycznych podejmowanych w Polsce i "Brukseli". Krzysztof Bosak przekonywał, że została złamana "umowa koncesyjna" dotycząca wstępu do Unii Europejskiej, ponieważ sama UE "zaczęła przestawiać politykę na inne tory", a zamiast "możliwości pracy i zarabiania dostajemy" rzekomo "absurdalną politykę klimatyczną, niszczenie konkurencyjności przemysłu.

- Powinno być tak, że kto ciężko pracuje, dostaje więcej. Poza tym chcemy zachować wolność od inwigilacji, co w różnych ustawach próbuje przemycić PiS. Chcemy wolności od ucisku fiskalnego - gdy mniej zarabiający podatnik oddaję połowę tego, co zarabia w podatkach, to jest to absurdalne. My chcemy ludziom dać ich własne dochody, a nie zabrać! Jak można tak gardzić społeczeństwem, żeby kłamać, że jak się dużo zabierze, to się jeszcze więcej rozda - powiedział Krzysztof Bosak. Polityk mówił o mechanizmach cenzury, które zostały rozwinięte przez PiS tak, jak to miało miejsce w PRL-u.

"Konstytucja wolności" i cztery hasła Konfederacji

Program wyborczy Konfederacji, jak uważa Krzysztof Bosak, ma zawierać sto stron. Na początek jednak polityk wymienił cztery hasła, o których więcej powiedział Sławomir Mentzen, który został przedstawiony sarkastycznie jako "youtuber, patostreamer i osoba, mająca wpływ na skład sędziowski finału Ligi Mistrzów".

- W największym skrócie streszczę Wam nasz problem... program. Żeby w Polsce było lepiej, trzeba zlikwidować PIT, CIT, ZUS, VAT, PiS, PO i TVN. A teraz do dziennikarzy, żeby zrozumieli. To był żart! - zaczął Mentzen. Dalej przekazał, że opozycja i PiS obiecują wyborcom coraz dziwniejsze "dodatki". - Konfederacja nie zamierza przekupywać Was własnymi pieniędzy! - zapewnił Mentzen dodając, że "mówienie bzdur przez TVP" kończy się brakiem wiedzy ekonomicznej Polaków.

Proste i niskie podatki

- PiS łupi Polaków, a podatki powinny być proste i niskie. A są coraz bardziej skomplikowane. Ustawy o PIT czy VAT one miały po 40 stron. Największe przyspieszenie nastąpiło za rządów PiSu, którzy zajmowali się wydłużaniem i komplikowaniem prawa podatkowego. To jest trup, którego nie da się upudrować. Trzeba to wyrzucić do śmieci i zaproponować nowe ustawy - powiedział.

W programie Konfederacji znajdują się m.in.:

dwie stawki podatku: 12 proc. i 19 proc.;

nowa kwota wolna od podatku - w wysokości 12-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę;

ulga kredytowa dla osób, które posiadają kredyty na mieszkania i domy;

uproszczenie podatku ryczałtowego dla przedsiębiorców;

małe i średnie przedsiębiorstwa też mają mieć możliwość korzystania z ryczałtu;

50 mln złotych limit, po którego przekroczeniu trzeba prowadzić księgowość;

uproszczenie kosztów uzyskania przychodu;

nowa ustawa o CIT;

rozszerzenie PIT-u estońskiego;

skrócenie terminu zwrotu podatku;

podniesienie do 400 tys. zł limit, powyżej którego trzeba wejść na VAT, by najmniejsi przedsiębiorcy nie musieli na nie wchodzić;

zlikwidowanie podatku od spadku;

zlikwidowanie tzw. podatku Belki;

Sławomir Mentzen dalej powiedział o końcu z rozdawnictwem wg. Mentzena to: likwidacja 13. i 14. emerytury, likwidacja 300 plus i brak waloryzacji 500 plus. - Nasza reforma podatkowa dzięki temu się spina. Nic wam nie damy, ale będziemy mniej wam zabierać - powiedział Mentzen.

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców

Dalej Mentzen powiedział o "największej piramidzie finansowej w Polsce". Chodziło mu o ZUS. - System emerytalny jest piramidą finansową w Polsce (...). ZUS musi być dobrowolny, nie może być haraczem. Przywracamy stare zasady składki zdrowotnej - wymieniał Sławomir Mentzen.

Mieszkania i domy tańsze nawet o 30 proc. gdyby zdjąć regulacje podatkowe i inżynieryjne

- Mieszkania są drogie, ale politycy sami do tego doprowadzili. Znieść podatek PCC można znieść już pierwszego dnia rządzenia - zaznaczył.