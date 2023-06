Na konwencji Lewicy w Warszawie przemawiały Magdalena Biejat, Katarzyna Kotula, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Joanna Scheuring-Wielgus, Anna Maria Żukowska i Daria Gosek-Popiołek. Polityczki zauważyły, że sobota 24 czerwca stała się dniem konwencji w Polsce, ponieważ pierwsze programy wyborcze tego dnia mają przedstawić także PSL-Polska 2050, PO i PiS. - Zobaczycie państwo bardzo wielu mężczyzn, którzy będą wam opowiadać o tym jak chcą urządzić wam życie - powiedziała Scheuring-Wielgus, zaznaczając, że inny przekaz wyborcy zobaczą oglądając konwencję Lewicy.

Lewica o sytuacji kobiet w Polsce po wyroku TK z 2020 roku

Głównym tematem konwencji była sytuacja kobiet w Polsce po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, który zakazał aborcji z przyczyn embriopatologicznych, drastycznie ograniczając możliwość legalnego przerwania ciąży w naszym kraju. Za rozwiązaniem tym wnioskowali posłowie PiS i Konfederacji. - Pamiętajcie o tym gdy pójdziecie do wyborów: za gładką buzią Sławomira Metzena czai się śmierć i krzywda kobiet. Za pisowską troską o rodzinę - osierocone dzieci Izy z Pszczyny i Agnieszki z Częstochowy - mówiła posłanka Lewicy. Scheuring-Wielgus zaznaczyła, że poprzedni "kompromis aborcyjny" był ustanowiony przez "panów w garniturach i sutannach", będąc tak naprawdę kompromitacją dla praw kobiet w Polsce.

- Dziś przekreślamy sojusz tronu z ołtarzem. Lewica mówi jasno: każda kobieta będzie mogła decydować o swojej ciąży, o sobie samej, o swoim życiu i zdrowiu - zapowiedziała polityczka dodając, że Lewica przygotowała pakiet "Bezpieczna Pol(s)ka". Co Lewica obiecuje w swoich przedwyborczych postulatach?

Wybory parlamentarne 2023. Lewica przygotowała pakiet "Bezpieczna Pol(s)ka"

Pakiet "Bezpieczna Pol(s)ka" Lewicy zakłada:

zniesienie karania za pomoc w przerywaniu ciąży.

bezpłatne badania prenatalne;

refundowaną antykoncepcję i tabletkę "dzień po" bez recepty;

wysokie standardy opieki okołoporodowej;

edukację o zdrowiu i seksualności;

walkę z przemocą wobec kobiet i zmianę definicji gwałtu;

zniesienie klauzuli sumienia;

równość płac kobiet i mężczyzn;

natychmiastowa ściągalność alimentów;

dofinansowanie ochrony zdrowia;

całkowita refundacja in vitro;

bezpłatne środki higieny menstruacyjnej;

legalną aborcję do 12. tygodnia ciąży.

Lewica opowiada się także za pomysłem z Hiszpanii, który dotyczy urlopu menstruacyjnego. Według ugrupowania w Polsce na początek każdej kobiecie przysługiwałyby dwa dni takiego urlopu.



Jednocześnie zaznaczono, że należy skończyć z "karaniem za chorowanie", czyli wypłacaniem 80 proc. wynagrodzenia na L4. Zamiast tego pensja na chorobowym miałaby wynosić 100 proc.



Lewica mówiła też o konieczności wprowadzenia renty wdowiej.

"Czy naprawdę chcecie głosować na faceta, który uważa, że mężczyźni w Polsce potrzebują specjalnej ustawy, żeby żona ich nie zostawiła?"

- Przebiłyśmy się dziś przez mur dziadersów. Zbliżające się wybory są także o tym, czy Polki odbiorą Polskę z ich rąk, czy też nadal będą obywatelkami drugiej kategorii - powiedziała na konwencji Anna Maria Żukowska zaznaczając, że o "byciu dziadersem" nie świadczy wiek, a wtrącanie się w życie innych, próba kontrolowania innych i mówienia im, co jest dobre.

Polityczki odniosły się także do sondaży, z których wynika, że największe poparcie wśród młodych mężczyzn (w wieku 18-39 lat) ma Konfederacja, czyli ugrupowanie prawicowe. - Co jakiś czas słyszę, że młodzi mężczyźni chcą głosować na skrajną prawicę. I myślę sobie - serio? Panowie, ale po co Wam to? Przecież Mentzen, ten śmieszny człowiek z Tik-Toka robi sobie z Was żarty. Co on ma Wam do zaproponowania? Zakaz rozwodów? Czy naprawdę chcecie głosować na faceta, który uważa, że mężczyźni w Polsce potrzebują specjalnej ustawy, żeby żona ich nie zostawiła? Przecież on Was obraża! - powiedziała, zwracając się do mężczyzn Anna Maria Żukowska.