Prezydent Duda reaguje na sytuację w Rosji. Poranne konsultacje z rządem

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że w związku z sytuacją w Rosji odbył w sobotę rano konsultacje z premierem Mateuszem Morawieckim i MON, a także z Sojusznikami. "Przebieg wydarzeń za naszą wschodnią granicą jest na bieżąco monitorowany" - napisał na Twitterze.

Rzecznik rządu Piotr Muller zapewnił, że polskie służby wraz z sojusznikami na bieżąco monitorują sytuację w Rosji. Jak napisał na Twitterze, o tej sprawie premier Mateusz Morawiecki rozmawiał w sobotę rano z prezydentem Dudą. Odbyły się także konsultacje rządowe z udziałem wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego oraz ministrów obrony narodowej, oraz spraw wewnętrznych i administracji.

Rosja. Bunt wagnerowców

Bunt rozpoczął się w nocy, gdy Jewgienij Prigożyn napisał w mediach społecznościowych, że jego bojownicy wkraczają do Rostowa nad Donem. Wcześniej oskarżył rosyjską armię o atak na jeden z obozów grupy, wskutek czego miało zginąć wielu najemników. W przeszłości Jewgienij Prigożyn wielokrotnie krytykował kierownictwo rosyjskiej armii. Rosyjska straż graniczna ani wojsko nie próbowały interweniować.

Grupa Wagnera idzie na Moskwę. Od Kremla dzieli ich tylko 500 km

Po oświadczeniu Prigożyna rosyjskie media niezależne podały, że na ulicach Moskwy i Rostowa nad Donem pojawiły się pojazdy opancerzone. Z kolei serwis BBC News cytuje wiceszefa rosyjskich wojsk na Ukrainie, który wezwał Prigożyna, by ten "zatrzymał konwoje i zawrócił je do baz". Do Rosjan, aby wspierali wagnerowców, zaapelował przebywający na emigracji rosyjski oligarcha Michaił Chodorkowski.

Orędzie Władimira Putina

W krótkim porannym orędziu do buntu odniósł się prezydent Rosji Władimir Putin, który zaapelował o jedność narodową,

a wszystkich, którzy walczą przeciwko armii, nazwał zdrajcami. Ich działania określił mianem "ciosu w plecy". Stwierdził również, że podwładni Prigożyna zostali oszukani, a odpowiedź rosyjskiego państwa będzie zdecydowana. Putin zapowiedział ukaranie sprawców i stabilizację sytuacji w Rostowie nad Donem. Podkreślił, że a armii wydano już odpowiednie rozkazy.