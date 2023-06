Kaczyński o aborcji: Można to załatwić niemalże na każdym rogu w Warszawie

W środę Andrzej Duda dokonał zmian w Radzie Ministrów. Wicepremierem bez teki został Jarosław Kaczyński. Jednocześnie wicepremierami przestali być minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister kultury Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk (bez teki) oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

W sobotę w rozmowie z RMF FM prezes PiS odniósł się do swojej decyzji. - Zdecydowałem się wrócić do rządu dlatego, że mamy szczególny okres, najważniejsze wybory od 1989 roku. Wielu kolegów uważało, że to umocni i rząd, i współpracę partii z rządem - przekazał Kaczyński.

Lider PiS podkreślił, że nie kwestionuje tego, że premierem jest Mateusz Morawiecki, jednak jego pozycja jest również "mocna". Pytany o swoje zadania odparł, że ''zajmuję się w rządzie wszystkimi tymi sprawami, które są ważne, zwłaszcza ze względu na przyszły sukces wyborczy''.

- Wchodząc do rządu z zewnątrz, można zauważyć więcej spraw, które można usprawnić. Byłem już premierem i wicepremierem, dlatego mam doświadczenie. Mamy przed sobą cele wyborcze oraz te odnoszące się do sytuacji w Polsce - zaznaczał.

Dopytywany, dlaczego rezygnację złożyli wszyscy dotychczasowi wicepremierzy? Kaczyński uznał, że "to nie była dymisja przeciwko mnie; to był po prostu wyraz pewnej solidarności, przede wszystkim partyjnej, ale także koleżeńskiej".

Zapewniał, że nie lekceważy nikogo z parlamentarzystów, bo czasem jedna osoba możne zdecydować o układzie całego Parlamentu. - Nie zakładam porażki, chcemy zwyciężyć i po to idziemy! - stwierdził.

Referendum ws. relokacji uchodźców. Kaczyński: Trzeba zawrócić UE z samobójczego kursu

Kaczyński mówił także o swojej propozycji referendum. - Po pierwsze, jeżeli będzie ważne, to znaczy będzie odpowiednia frekwencja, będzie wiążące dla każdej władzy, więc to jest bardzo istotne dla nas. Poza tym, jeżeli pan sądzi, że w takiej sprawie referendum w Polsce, czyli jednak w dużym kraju europejskim, nie będzie miało znaczenia - mówię o znaczeniu politycznym, bo nie prawnym - dla Unii Europejskiej, to jest pan w błędzie. Z całą pewnością będzie miało znaczenie. I o to też nam chodzi - o to, żeby zawrócić Unię Europejską z samobójczego kursu - mówił.

Podkreślał, że UE kroczy drogą do ''nieszczęścia, do upadku, do cofnięcia się. I dlatego jestem zdecydowanie za tym, żeby z tej drogi zejść''.

Prowadzący zwrócił uwagę, że wielu emigrantów w Polsce przybyło do naszego kraju za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Kaczyński uznał, że są osoby, które przybyły tutaj całkowicie legalnie i jest zapotrzebowanie na ich pracę. - Oni chcą pracować, a nie chcą żyć z tzw. socjalu. I po czwarte jest ich stosunkowo niewielu. Te liczby są w tej chwili podawane. Te 160 tys. to jest po prostu nieprawda. W związku z tym to nie jest żaden problem, my nie jesteśmy rasistami - my tylko chcemy, żeby to, co się dzieje w Polsce, a szerzej to, co się dzieje w Europie, było prowadzone w ten sposób, żeby podstawy kultury europejskiej nie były podważane - stwierdził Kaczyński.

Kaczyński o aborcji: Niemalże na każdym rogu w Warszawie i w wielu różnych miejscach można to załatwić

Kaczyński odniósł się również do możliwej liberalizacji prawa aborcyjnego. Nie ukrywał, że jest przeciwny tej decyzji. - Panie redaktorze - warto robić referenda o sprawy, które mają charakter praktyczny. Jeżeli chodzi o tę sprawę, o której pan wspomniał, to ja nie chcę przesadzać, ale niemalże na każdym rogu w Warszawie i w wielu różnych miejscach można to załatwić, nikt tego nie zwalcza. Robienie więc referendum w takich sprawach miałoby sens wtedy, gdybyśmy na przykład zażądali, żeby z tym zdecydowanie skończyć - przekazał.

Jarosław Kaczyński w przeszłości był już wicepremierem

O tym, że Kaczyński rozważa powrót do rządu, informował już w ubiegłym tygodniu Jacek Gądek z Gazeta.pl. "Wedle naszych informacji kampania nie spełnia oczekiwań prezesa PiS. (...) Jarosław Kaczyński ma być wściekły na to, że rząd nie jest zwarty, lecz pełen konfliktów, a kampania nie idzie dobrze" - pisał nasz dziennikarz.

Jarosław Kaczyński pełnił już funkcję wicepremiera (ds. bezpieczeństwa) od października 2020 roku do czerwca 2022 roku Swoją rezygnację tłumaczył koniecznością skupienia się na sytuacji w partii przed wyborami parlamentarnymi.

