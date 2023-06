Zobacz wideo Po co Kaczyński wraca do rządu? Szrot o kontekście wyborczym, autorytecie i zmianie modelu decyzyjnego

Dariusz Joński, który razem z Michałem Szczerbą, informował o nieprawidłowościach w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju odniósł się do wywiadu Jacka Żalka na Twitterze. "Jeśli poseł Żalek mówi prawdę, to pod patronatem pana Bielana stworzono układ o charakterze mafijnym, kierowany przez tajną grupę polityczno-biznesową" - napisał poseł KO. Dodał też, że "z tego wywiadu wyłania się pewien obraz, że to Bielan kierował całym NCBiR i jego ludzie. Dokładnie jego asystent, który tam również był asystentem, no i główna postać, czyli były dyrektor Kuch ze swoim bratem. Bielan de facto stworzył ten cały układ" - dodał Joński, cytowany przez tvn24.pl. Sam Żalek w wywiadzie dla tvn24.pl użył takiego wyrażenia. - Kojarzy mi się to ze zorganizowaną grupą przestępczą, która działa na podstawie nieformalnej zależności - powiedział Żalek o działalności "małego i dużego zarządu" w NCBIR.

Opozycja zgodna po wywiadzie Żalka dot. NCBiR. "Wskazał członka zorganizowanej grupy przestępczej"

Jan Grabiec również napisał o wywiadzie Żalka i wskazał, że "minister rządu i poseł PiS Jacek Żalek oskarża swojego kolegę - Bielana, o zbudowanie zorganizowanej grupy przestępczej w NCBiR. Oskarża służby Kamińskiego o bezczynność w sprawie afery. Pewnie nie usłyszymy żadnego polityka PiS, który odniósłby się do oskarżeń. Zobaczymy za to jutro 3 bossów: Bielana, Kaczyńskiego i Ziobrę jak opowiadają o swojej uczciwości" - stwierdził poseł Koalicji Obywatelskiej.

W Sejmie na konferencji prasowej poseł KO Michał Szczerba stwierdził, że wywiad Żalka pokazuje, że "układ się sypie". - I być może dlatego w ostatnich dniach wrócił do rządu ojciec chrzestny tego układu. Informacje, o których mówi Jacek Żalek, są porażające. Po pierwsze mówi o układzie korupcyjnym w NCBR. Po drugie mówi o grupie przestępczej. I po trzecie mówi o tym, że istniały nieformalne ciała, które miały decydować o gigantycznych miliardach złotych przeznaczonych na finansowanie projektów - zaznaczył Szczerba. Adam Szłapka także lakonicznie skomentował informacje Żalka: "Jacek Żalek wskazał Adama Bielana jako członka zorganizowanej grupy przestępczej" - napisał na Twitterze.

Wątpliwości związane z działalnością NCBiR dotyczyły m.in. konkursu "Szybka ścieżka", w ramach którego 55 mln zł dofinansowania miała otrzymać firma założona tuż przed końcem przyjmowania zgłoszeń do konkursu. Sporo wątpliwości wzbudziła także założona w 2020 r. firma z Białegostoku, która uzyskała aż 123 mln dofinansowania. - W roku 2020 przychód tej firmy wyniósł 132 zł. W roku 2021 przychód tej firmy to 92 tys. zł jednocześnie ta kwota nie wpłynęła do tej spółki, bo została w sprawozdaniu wpisana jako należności. Ta spółka w 2020 r. miała stratę 5 tys. zł, w 2021 r. miała 11,5 tys. zł straty - informowali posłowie KO podczas konferencji w lutym.

Aferą w NCBiR zajmuje się prokuratura. W marcu Jacek Żalek, ówczesny wiceminister funduszy i polityki regionalnej, podał się do dymisji. To Żalek nadzorował w resorcie sprawy związane NCBiR. Poseł jest wiceprezesem Partii Republikańskiej Adama Bielana. - Podałem się do dymisji pod warunkiem wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy i bezstronnego wskazania ewentualnych winnych. Niestety, powołanie w moje miejsce do ministerstwa asystentki europosła Adama Bielana jednoznacznie wskazuje na brak woli wyjaśnienia sprawy. Dlatego czuję się w obowiązku udzielenia opinii publicznej informacji, których zabrakło w wyjaśnieniach kierownictwa NCBiR i ministerstwa. W tej sytuacji nie mogę milczeć - mówi w rozmowie z tvn24.pl Żalek. To pierwszy wywiad po odejściu z rządu.

