- Donald Tusk jest bezwzględnym politykiem z twarzą hitlerowską - powiedział w czerwcu na antenie TVP Białystok senator Prawa i Sprawiedliwości Jacek Bogucki. Senator KO Marcin Bosacki przekazał natomiast, że w imieniu klubu skieruje do Komisji Etyki wniosek o ukaranie polityka. Tymczasem Bogucki brnie dalej i uważa, że "żadne słowa nie są niewłaściwe" w opisie lidera polskiej opozycji.

Senator PiS w skandalicznych słowach o Donaldzie Tuska. Polityk nie widzi problemu

Senator PiS w senackich kuluarach powiedział, że Donald Tusk "nazwał PiS patologią", a on się "na taki język nie zgadza". Jacek Bogucki najwyraźniej nie stosuje tych zasad do samego siebie, ponieważ pytany przez dziennikarzy o to, czy przeprosi lidera Platformy Obywatelskiej za swoje słowa, odpowiedział, że nie.

- Czy pan wie, co pan powiedział? Wie pan, kim był Hitler? - zapytała Boguckiego dziennikarka "Gazety Wyborczej" Justyna Dobrosz-Oracz. - Nawiązywałem do tego, że to samo się działo w Niemczech w latach 30. - odpowiedział polityk. Dziennikarzy to nie usatysfakcjonowało i dalej dopytywali, czy jest świadomy swoich słów.

- Zdaję sobie sprawę. To nie były skandaliczne słowa, tylko wyjęte z kontekstu (...) Jeśli ktoś wykorzystuje śmierć dziecka, to jest dla mnie najgorsze - powiedział na koniec Jacek Bogucki.

Kim jest Jacek Bogucki?

Senator Jacek Bogucki jest inżynierem mechanikiem, a wykształcenie zdobywał na Politechnice Lubelskiej. Karierę w polityce zaczął od stanowisk radnego i wójta gminy Czyżew Osada. Później zasiadał też w Sejmiku Województwa Łomżyńskiego. W latach 1998-2005 był starostą wysokomazowieckim, i jak zauważa "Wyborcza", powiat ten jest jednym z największych bastionów PiS w województwie podlaskim.

Posłem został w 2005 roku z ramienia PiS. W latach 2015-2018 był wiceministrem rolnictwa. Pod koniec sprawowania swojej funkcji nazwał polityków w Sejmie "świńską opozycją". W 2019 roku dostał się do Senatu. Pod koniec czerwca 2022 roku został wybrany przez Jarosława Kaczyńskiego na stanowisko pełnomocnika PiS w woj. podlaskim w okręgu południowym.