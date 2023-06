Artykuł aktualizowany.

- Widzę tutaj ludzi, którzy chcieliby, żebym pomógł im uwolnić Dolny Śląsk od PiS-u. To jest wielka energia do wyzwolenia. Wyobrażacie sobie, jak mógłby wyglądać Dolny Śląsk, gdyby nie tych osiem lat, jak wyglądałaby Polska gdyby nie tych osiem lat, gdybyśmy nie musieli płacić tych idiotycznych kar za kopalnię w Turowie - mówił Donald Tusk w Jeleniej Górze w czwartkowy wieczór. Na wiec PO przyjechali związkowcy, którzy próbowali zagłuszyć jego wystąpienie. Mieli flagi "Solidarności" i transparenty z hasłami m. in. "Oddaj kasę z OFE", "Zajmij się swoimi wnukami, a nie nami". Na próbę zakłócenia hymnu Tusk zareagował zdecydowanie i zwrócił się do nich, że "prawdziwa 'Solidarność' nigdy czegoś takiego nie widziała".

Donald Tusk w Jeleniej Górze: Zawieźcie i przeczytajcie to Kaczyńskiemu!

Przewodniczący PO na wstępie zaznaczył też, że widzi przed sobą "normalnych ludzi, wszyscy patrioci są radośni, dzisiaj tu jest Polska". - Miejcie odwagę powiedzieć im głośno: Przeproście i spadajcie. W Waszym interesie jest, żeby rządów PiS nie było ani w Bogatyni, ani na Dolnym Śląsku, ani w Polsce - podkreślił. Były premier mówił o działaczach i politykach z Bogatyni, którzy są związani z obozem rządzącym i zdaniem którego są synonimem "nieszczęścia", jakie Polsce zgotowała partia Kaczyńskiego w czasie ośmiu ostatnich lat. - Zawieźcie i przeczytajcie to Kaczyńskiemu w sobotę. Bogatynia nie zasłużyła na rządy łajdaków. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy znosili rządy takich gości. Ich jedyny pomysł to zwalenie winy na Tuska, UE, Niemców i Czechów - mówił.

Oskarżam was, panie Morawiecki i panie Kaczyński, o kompletne zaniedbanie w kwestii polityki migracyjnej. Odpowiecie za to jesienią, kiedy oddacie władzę

- nawiązał do kwestii migracji i relokacji uchodźców szef PO. - Zapytajcie Morawieckiego, dlaczego pozwolił na utratę kontroli nad liczbą migrantów, którzy przyjeżdżają do Polski. 135 tysięcy migrantów z państw muzułmańskich wpuszczono do Polski w 2022 roku. Oskarżam pisowski rządu o ściągnięcie niekontrolowanej liczby migrantów. PiS ściągnął z państw muzułmańskich 50 razy więcej niż my w ostatnim roku rządu Platformy. Równocześnie uruchomili kampanię propagandy i nienawiści - ocenił Tusk. Swoje wystąpienie w Jeleniej Górze Tusk zakończył okrzykiem: "Zwyciężymy!" i podkreślił dobre w ostatnich dniach wyniki sondażowe Koalicji Obywatelskiej.

