W publicznych wypowiedziach prezes PiS i był szef sztabu wyborczego tej formacji chwalili się, że PiS ma ponad 40 proc. w ich wewnętrznych badaniach. Kłopot w tym, że żadne sondaże zamawiane przez media nie potwierdzają tego.

- Prowadzimy w sondażach, ale mamy również świadomość, że nic teraz nie jest przesądzone. Wedle naszych wewnętrznych badań - tych ostatnich, które znam, bo najnowsze są właściwie opracowywane - mamy poparcie minimalnie powyżej 40 proc. - stwierdził prezes PiS. Interia przytaczała wyniki badania, które miało zlecić PiS - według niego Zjednoczona Prawica miała wśród wyborców zdecydowanych 42,1 proc. poparcia, a Koalicja Obywatelska 30,3 proc.

Gdyby teraz PiS miało 42 proc., to znaczyłoby, że ma się bardzo dobrze i samodzielna większość jest na wyciągnięcie ręki. Dla porównania: w 2019 r. PiS w wyborach uzyskało 43,59 proc. co dało 235 mandatów (na 460).

Kampania PiS zanotowała ostatnio słaby czas: choćby brak reakcji na marsz 4 czerwca albo koszmarny spot z wykorzystaniem kadrów z Auschwitz. Gdyby w badaniach wewnętrznych PiS było świetnie, to PiS-owi nie byłoby trzeba zmieniać sztabu wyborczego, a Jarosław Kaczyński nie wchodziłby do rządu. A to się właśnie stało: europoseł Joachim Brudziński został nowym szefem kampanii, a prezes PiS odebrał nominację na jedynego wicepremiera w rządzie.

Badania, które trafiają teraz na Nowogrodzką, nie są optymistyczne. Z naszych rozmów z politykami obozu rządzącego, że z tych badań wynika, iż "sufit" nad PiS to 42-43 proc. "Sufit", czyli poziom, który PiS by osiągnęło, gdyby zmobilizowało wszystkich wyborców mogących zagłosować na tę formację.

- Trzeba jeszcze bardzo dużo pracy, aby uzyskać ten poziom. Nie ma co liczyć, że już teraz go osiągniemy - słyszymy od zorientowanej osoby. Ponadto, jak się dowiadujemy, wewnętrzne sondaże wskazywać mają na rosnące zagrożenie ze strony Konfederacji i ryzyko odbijania przez nią wyborców PiS-owi.