W czwartek 22 czerwca gościem Jacka Gądka w Porannej rozmowie Gazeta.pl będzie Paweł Szrot, szef Gabinetu Prezydenta RP. Tematem rozmowy będzie między innymi nadchodzący szczyt NATO w Wilnie, uchwalenie ustawy o komisji ds. rosyjskich wpływów, oczekiwania wobec konwencji PiS, a także referendum ws. migrantów.

Zobacz wideo Paweł Szrot gościem Porannej rozmowy Gazeta.pl

Kim jest Paweł Szrot?

Paweł Szrot w latach 2005–2006 pracował w gabinecie politycznym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2006–2007 był dyrektorem sekretariatu ministra-członka Rady Ministrów i wicepremiera Przemysława Gosiewskiego. W listopadzie 2007 roku tymczasowo pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie w latach 2007-2015 był wicedyrektorem Biura Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W latach 2015–2020 Paweł Szrot był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a w latach 2016–2020 zastępcą szefa Kancelarii Premiera. Od 2020 roku sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a od 2021 szef Gabinetu Prezydenta RP.

Konwencja PiS nie odbędzie się w Łodzi, a w Turowie. Partia zmienia plany

Jak informowaliśmy, szeroko zapowiadana konwencja Prawa i Sprawiedliwości, na której miało zjawić się około 10 tysięcy osób, była planowana w Łodzi na sobotę 24 czerwca. Nowy szef sztabu Joachim Brudziński przekazał jednak, że partia zdecydowała się na zmianę formuły i lokalizacji wydarzenia. ''Prawo i Sprawiedliwość zawsze jest blisko ludzkich spraw i blisko problemów Polaków. Dlatego odpowiadając na zaproszenie mieszkańców Dolnego Śląska, sztab postanowił o zmianie formuły i miejsca naszego sobotniego wydarzenia" - napisał na Twitterze szef sztabu Joachim Brudziński.

Konwencja PiS jednak nie w Łodzi. ''Zmiana formuły i miejsca"

Jarosław Kaczyński zapowiada referendum ws. relokacji migrantów

Z kolei w kwestii referendum, Jarosław Kaczyński w czwartek 15 czerwca zapowiedział w Sejmie zorganizowanie referendum ws. relokacji migrantów. Polityk mówił, że pakt migracyjny to "kpina z Polski" i "wyjątkowo bezczelna dyskryminacja". - Dlatego my się na to nie zgodzimy i nie zgadza się naród polski. Ta sprawa musi być przedmiotem referendum. Polacy muszą się w tej sprawie wypowiedzieć - powiedział Kaczyński z mównicy sejmowej. Pakt migracyjny został wstępnie zaakceptowany przez większość krajów Unii Europejskiej przy sprzeciwie Polski i Węgier. W dokumencie zapisano zasadę warunkowości - albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę.