Tak prezes Kaczyński mówił o sobie jako wicepremierze rok temu. "Ja takich zasad nie uznaję"

W środę 21 czerwca prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w rządzie. Wicepremierem bez teki został prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jednocześnie wicepremierami przestają być minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister kultury Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Kaczyński ma być jedynym wicepremierem.

Przypomnijmy, że jeszcze rok temu Kaczyński twierdził, że "wypełnił swoją misję" jako wicepremier. - Wypełniłem swoją misję jako wicepremier w rządzie. Mam teraz inne zadania. Jestem szefem partii i muszę skupić się oraz myśleć o nadchodzących wyborach - mówił jeszcze w czerwcu ubiegłego roku Jarosław Kaczyński, kiedy ogłosił, że odchodzi z rządu. - Łączenie tych dwóch funkcji (prezesa i wicepremiera - red.) byłoby możliwe na takiej zasadzie, że prawie nie bywam w Kancelarii Premiera, prawie nie wypełniam funkcji wicepremiera, ale biorę pensję. Ja takich zasad nie uznaję - mówił wówczas prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Kaczyński mówił w 2022 roku, że przez wybuch wojny w Ukrainie postanowił pełnić tę funkcję dłużej, niż wcześniej zakładał. - Przez chwilę liczyłem, że ta wojna będzie trwała krócej, dziś wiemy, że ona będzie jeszcze trwała, a my mamy inne zadania, ja mam inne zadania. Jestem szefem partii i muszę myśleć o tym, co jest dla każdej partii najważniejsze, czyli o wyborach - mówił prezes PiS w czerwcu 2022 roku.

Prezes partii rządzącej mówił wówczas także, że w jego partii trwa mobilizacja. - Ruszam teraz w trasę. Chcę spotkać się z jak największą liczbą Polaków oraz otwarcie rozmawiać o sprawach najważniejszych dla naszej ojczyzny. Niedługo cała ekipa będzie już w akcji, ta objeżdżająca już wszystkie powiaty, ale później zejdziemy i do gmin już dużo większą ekipą, no bo gmin jest jednak przeszło 2,5 tys. (...) Polska kierowana przez PiS, jest i będzie nadal przyjazną ojczyzną dla swoich obywateli. Nie tylko w obietnicach, ale przede wszystkim w czynach, które są realne, widoczne, a my konsekwentnie je realizujemy - zaznaczył.