Zmiany w rządzie. "Morawiecki będzie szefem Kaczyńskiego w rządzie, a Kaczyński Morawieckiego w PiS"

W środę prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w Radzie Ministrów. Do rządu - w randze wicepremiera - wrócił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Będzie on jedynym wicepremierem - rezygnację z tej funkcji złożyli dotychczasowi zastępcy szefa rządu. Mariusz Błaszczak pozostanie ministrem obrony narodowej, Piotr Gliński ministrem kultury i dziedzictwa narodowego oraz przewodniczącym Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Jacek Sasin ministrem aktywów państwowych, a Henryk Kowalczyk będzie ministrem-członkiem Rady Ministrów.

"Szef swojego podwładnego znów został jego podwładnym"

Powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu skomentował Szymon Hołownia. "Duda płomienną homilią pochwalną rozpoczyna kampanię wyborczą PiS-u. Szef swojego podwładnego znów został jego podwładnym. Jeśli to ma być ten gamechanger, jeśli już tylko to zostało w katalogu przedwyborczych kiełbas tej partii - to świetna wróżba na jesień" - stwierdził lider Polski 2050. - Kaczyński nie rozwiąże oczywiście żadnego problemu Polaków, ale stworzy, znając go, wiele nowych. I do reszty sparaliżuje ten i tak nieudolny rząd, przypomnijmy: czwarty najliczniejszy w Europie - po Rosji, Białorusi i Serbii - dodał.

"Prezes Kaczyński odchodził z rządu bo miał 'skupić się na wzmocnieniu partii'. Dziś wchodzi do rządu, bo ma go wzmocnić. Patrząc na efekty jego działania w PiS aż strach pomyśleć co nas wszystkich czeka" - zaznaczyła Agnieszka Pomaska z Platformy Obywatelskiej.

"Jarosław Kaczyński, człowiek który podpalił Rzeczpospolitą Polską, obejmuje urząd Wiceprezesa Rady Ministrów. Przysięga z ust tego nikczemnika to jedna wielka farsa" - napisał Sebastian Kościelnik, którego seicento zderzyło się kilka lat temu z rządową kolumną. Jechała nią ówczesna premierka Beata Szydło.

"Czyli Morawiecki będzie szefem Kaczyńskiego w rządzie, a Kaczyński szefem Morawieckiego w PiS-ie. Panowie będą żyli ze sobą w bardzo dziwnej relacji. Mamy chyba pierwszy w Polsce związek partnerski" - stwierdził z kolei Sławomir Mentzen, współprzewodniczący Konfederacji.

"Kaczyński ma taką minę, jakby mówił: 'Andrzej, kończ to przemówienie'"

"Wygląda na to, że Jarosław Kaczyński 'będzie brał pieniądze i prawie nie wypełniał funkcji wicepremiera'. Sam mówił w TVP, że dalsze łączenie obu funkcji właśnie to by oznaczało. Dziś wypełni się ten scenariusz" - podkreślił Patryk Michalski z Wirtualnej Polski.

"Prezes Kaczyński będzie koordynował pracę rządu kierowanego przez Mateusza Morawieckiego, który ma koordynować pracę rządu" - stwierdził Kamil Dziubka, dziennikarz Onetu.

"Jarosław Kaczyński ma taką minę, jakby mówił: 'Andrzej, kończ to przemówienie'. Ale Prezydent Andrzej Duda z satysfakcją przeciąga swoją mowę, by pokazać swoje znaczenie. Myślałam, że ta szopka ma jedną zaletę: w końcu odejdzie minister Kowalczyk. Ale nie: stracił posadę wicepremiera, ale w rządzie zostaje. Kowalczyk stracił funkcję ministra rolnictwa, ale z powodu wewnętrznych układów partyjnych zatrzymał stanowisko wicepremiera. Co robi? Nie wiadomo. I nadal nic nie będzie robił, tyle tylko, że w roli ministra bez teki" - podkreśliła Dominika Wielowieyska

Innego zdania są politycy Prawa i Sprawiedliwości. "Powrót premiera Jarosława Kaczyńskiego do rządu to dobry dzień dla Polski. Pewne działania trzeba usprawnić i premier Kaczyński jest najlepszą osobą, która może to zrobić. Gratuluję panie Premierze!" - napisał Kazimierz Smoliński.

