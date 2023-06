Wielki powrót Kaczyńskiego. Oficjalnie: Prezes PiS jedynym wicepremierem

W środę Andrzej Duda dokonał zmian w Radzie Ministrów. Wicepremierem bez teki został Jarosław Kaczyński. Jednocześnie wicepremierami przestają być minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister kultury Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk (bez teki) oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Henryk Kowalczyk został powołany na urząd ministra-członka Rady Ministrów.

- Dziękuję panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu za ponowne wstąpienie do rządu. Dziękuję z uwagi na to, że wcześniejsze zadania, które pan premier wykonywał w rządzie jeszcze kilka miesięcy temu, miały ogromne znaczenie dla RP. Zajmował się pan premier kwestiami związanymi z bezpieczeństwem. Śmiało można powiedzieć, że jest pan absolutnie głównym autorem ustawy o obronie RP. To fundamentalny akt dla zwiększania bezpieczeństwa Polski w znaczeniu militarnym w czasie wojny, która toczy się za naszą granicą - podkreślił Andrzej Duda. - Ten rok upływa nam pod znakiem bezpieczeństwa. (...) Chyba nikt nie ma wątpliwości, patrząc na to, co się dzieje. Bezpieczeństwo jest i będzie najważniejsze przynajmniej do końca tego roku - dodał.

Decyzja o powrocie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego - w moim przekonaniu jako prezydenta RP - jest decyzją absolutnie trafną i potrzebną. Dziękuję za to

- powiedział Andrzej Duda.

Jarosław Kaczyński w przeszłości był już wicepremierem

O tym, że Kaczyński rozważa powrót do rządu, informował już w ubiegłym tygodniu Jacek Gądek z Gazeta.pl. "Wedle naszych informacji kampania nie spełnia oczekiwań prezesa PiS. (...) Jarosław Kaczyński ma być wściekły na to, że rząd nie jest zwarty, lecz pełen konfliktów, a kampania nie idzie dobrze" - pisał nasz dziennikarz.

Jarosław Kaczyński pełnił już funkcję wicepremiera (ds. bezpieczeństwa) od października 2020 roku do czerwca 2022 roku Swoją rezygnację tłumaczył koniecznością skupienia się na sytuacji w partii przed wyborami parlamentarnymi.

