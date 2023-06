- Wczoraj wieczorem złożyłem rezygnację z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów. Spodziewam się, że pan prezydent potwierdzi to o godz. 12 odpowiednim dokumentem. Z tego, co mi wiadomo, wszyscy wicepremierzy taką rezygnację złożyli. Jest to oczywiście związane z zasadniczą zmianą w rządzie, jaką jest powrót do rządu na funkcję wicepremiera pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego - ogłosił minister aktywów państwowych Jacek Sasin w środę rano w radiowej Trójce.

Rola pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego będzie inna niż w poprzednim okresie, kiedy pełnił funkcję wicepremiera. Wtedy miał jedno główne zadanie: wzmocnienie obronności, potencjału obronnego państwa. (...) Teraz będzie koordynował wszystkie prace rządowe, stąd taki znak, że będzie jedynym wiceprezesem Rady Ministrów. Premierem pozostaje Mateusz Morawiecki

- mówił w środę minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Oprócz Sasina, wicepremierami przestaną być też minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister kultury Piotr Gliński i Henryk Kowalczyk (bez teki). Kancelaria Prezydenta RP poinformowała we środę, że Andrzej Duda dokona zmian w składzie rządu o godz. 12. Wydarzenie odbędzie się w Pałacu Prezydenckim.

Jarosław Kaczyński wraca do rządu. Jest potwierdzenie

O tym, że Kaczyński rozważa powrót do rządu, informował już w ubiegłym tygodniu dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek. "Wedle naszych informacji kampania nie spełnia oczekiwań prezesa PiS. (...) Jarosław Kaczyński ma być wściekły na to, że rząd nie jest zwarty, lecz pełen konfliktów, a kampania nie idzie dobrze" - pisał nasz dziennikarz.

Jarosław Kaczyński pełnił już funkcję wicepremiera od października 2020 r. do czerwca 2022 r. Swoją rezygnację tłumaczył koniecznością skupienia się na sytuacji w partii przed wyborami parlamentarnymi.

To nie tak, że przeceniam swoją rolę, chodzi po prostu o to, że partia musi odzyskać werwę, bo zbliża się ten czas, który dla każdej partii politycznej na świecie jest najważniejszy. Wybory są po to, aby uzyskać dobry wynik wyborczy, a jeśli chodzi o PiS, to tym dobrym wynikiem wyborczym będzie ich wygranie i możliwość sprawowania władzy, oczywiście w koalicji Zjednoczonej Prawicy

- tłumaczył prezes PiS w rozmowie z Polską Agencją Prasową w czerwcu ubiegłego roku.