Beata Szydło odpowiada na słowa Donalda Tuska ws. referendum. I robi to w swoim stylu

Zobacz wideo Hołownia: PiS ma nieograniczone możliwości finansowania kampanii w sposób nielegalny

Donald Tusk podczas wtorkowego spotkania z wyborcami we Wrocławiu, poruszył temat zapowiedzianego referendum przez Jarosława Kaczyńskiego ws. relokacji migrantów. - Nikt do Polski nie miał zamiaru przysyłać na siłę nawet jednego migranta czy uchodźcy. To Polska otrzymała zapisy w tych europejskich projektach, umożliwiające, w związku choćby z presją migracyjną z Ukrainy, zwalniające Polskę z jakichkolwiek obowiązków związanych z mechanizmem relokacji. Oni robią referendum na temat, który został rozwiązany, też z udziałem zresztą ich urzędników, bo to się działo też w ostatnich latach. Tworzenie problemów później oskarżanie swoich oponentów, głównie PO, o to co sami spowodowali i później budowanie konfliktu społecznego - to jest ich specjalność - mówił we wtorek Donald Tusk.

REKLAMA

Tusk drwi z konwencji PiS: Pisowcy przestraszyli się Łodzi

Szydło odpowiada Tuskowi: Koniecznie chce wepchnąć Polskę w "pakt migracyjny"

Beata Szydło odpowiedziała na słowa lidera Platformy Obywatelskiej w swoich mediach społecznościowych. "Widzę, że przewodniczący Tusk koniecznie chce wepchnąć Polskę w 'pakt migracyjny', posługując się w swoich wypowiedziach prymitywnymi manipulacjami. W takim razie mam dla Donalda Tuska proste pytanie, skoro twierdzi, że 'nie ma problemu'. Czy podpisałby 'pakt migracyjny' i zgodził się na mechanizm relokacji migrantów?" - napisała na Twitterze była szefowa polskiego rządu.

W czwartek 15 czerwca Jarosław Kaczyński zapowiedział w Sejmie zorganizowanie referendum w sprawie relokacji migrantów. Prezes PiS stwierdził, że pakt migracyjny to "kpina z Polski" i "wyjątkowo bezczelna dyskryminacja". - Dlatego my się na to nie zgodzimy i nie zgadza się naród Polski. Ta sprawa musi być przedmiotem referendum. Polacy muszą się w tej sprawie wypowiedzieć - mówił.

Pakt migracyjny został wstępnie zaakceptowany przez większość krajów Unii Europejskiej. Przeciw była Polska i Węgry. Wstrzymały się Bułgaria, Malta, Litwa i Słowacja. To było stanowisko do negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu regulacji. W pakcie zapisano zasadę warunkowości - albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tys. euro za każdą nieprzyjętą osobę. Strona polska sprzeciwia się temu zapisowi.