Jarosław Kaczyński wraca do rządu. Nieoficjalnie: Decyzja zostanie ogłoszona już w środę

Jak informowaliśmy w ubiegłym tygodniu, dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek w różnych źródłach potwierdził, że na najwyższych szczeblach PiS scenariusz "powrót prezesa do rządu" jest faktycznie rozważany. Nie ma finalnej decyzji, ale Jarosław Kaczyński ma poważnie myśleć o swoim ponownym wejściu do rządu - na stanowisko wicepremiera. Wszystko dlatego, że jest on wściekły z powodu wewnętrznych wojen w rządzie Zjednoczonej Prawicy i tego, jak wygląda kampania wyborcza jego obozu.

Nieoficjalnie: Decyzja ws. powrotu Kaczyńskiego zostanie ogłoszona już w środę

We wtorek Radio ZET podaje, że do zmian może dojść jeszcze w tym tygodniu. Wcześniej rozgłośnia informowała, że może się to wydarzyć podczas sobotniej konwencji PiS. Jarosław Kaczyński ma zostać wicepremierem bez teki. Jednocześnie wicepremierami przestaną być minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister kultury Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk (bez teki) i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Z kolei "Super Express" podaje, że decyzja o powrocie Kaczyńskiego do rządu zostanie ogłoszona już w środę. Dziennik podkreśla, że potwierdził tę informację w dwóch niezależnych źródłach. "To efekt wielogodzinnej wtorkowej narady w sztabie wyborczym na Nowogrodzkiej pod przewodnictwem nowego szefa sztabu wyborczego Joachima Brudzińskiego" - zaznacza "SE".

"Rząd dwóch liderów"

Wcześniej Jacek Gądek podkreślał, że ma to być "rząd dwóch liderów", czyli Kaczyńskiego (w randze wicepremiera) i Morawieckiego (w randze premiera). "Wynika to z jego irytacji. Wedle naszych informacji kampania nie spełnia oczekiwań prezesa PiS. Mimo tonu wielkiego zadowolenia obecnego w publicznych wystąpieniach polityków partii rządzącej, w tym szefa sztabu wyborczego Tomasza Poręby, Jarosław Kaczyński ma być wściekły na to, że rząd nie jest zwarty, lecz pełen konfliktów, a kampania nie idzie dobrze" - podkreślał nasz dziennikarz.

"Do poważnych zmian dojdzie także w sztabie wyborczym PiS. Wejdą do niego Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Paweł Szrot, lider Partii Republikańskiej Adam Bielan i obecny szef Centrum Informacyjnego Rządu Tomasz Matynia oraz przedstawiciel Suwerennej Polski" - podkreśla Radio ZET.

Kaczyński może wrócić do rządu. Przez wojny wewnętrzne i kampanię

