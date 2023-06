Błaszczak z zarzutami od NIK-u. Chodzi o umowy z członkami podkomisji smoleńskiej Macierewicza

Najwyższa Izba Kontroli co roku przeprowadza analizę wykonania budżetu państwa. To najważniejsza, którą wykonuje instytucja. Jej celem - jak czytamy na stronie - jest dostarczenie niezależnej i obiektywnej informacji, jak kontrolowane jednostki oraz rząd realizują budżet państwa. "NIK w opracowaniu dotyczącym wydatków z części 'obrona narodowa' poinformował, że w całym 2022 r. zawarto 23 umowy 'dotyczące udziału członków w pracach podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego'. Łącznie kosztowały 1 208 000 tys. zł. W przypadku dziewięciu z nich - łącznie na kwotę 602 600 zł - nie wiadomo, na co konkretnie zostały wydane te pieniądze" - czytamy na stronie WP.

Kontrola NIK. Błaszczak z zarzutami o niewłaściwy nadzór nad podkomisją smoleńską

Jak głosi raport, w wyniku kontroli stwierdzono, że Mariusz Błaszczak "nie sprawował właściwie nadzoru i kontroli nad wydatkami ponoszonymi na rzecz podkomisji". "Badanie wykazało, że w przypadku dziewięciu umów zawartych z członkami podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego minister obrony narodowej nie posiadał wiedzy w zakresie: zadań wykonywanych przez członków podkomisji, za których wykonanie wypłacono im wynagrodzenie; wydatków ponoszonych w 2022 r. na rzecz podkomisji przez innych dysponentów części, tj. Dowódcę Garnizonu Warszawa oraz Dowódcę Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni" - głosi raport, którego treść przytacza Wirtualna Polska.

Oprócz tego minister obrony narodowej nie dysponował dokumentami, o które występowała Najwyższa Izba Kontroli. W wyniku kontroli okazało się także, że podkomisja nie ujawnia wyników obecnych badań, ponieważ są one objęte tajemnicą.

Zdaniem ministerstwa obrony, podkomisja smoleńska działa poza ministerstwem, w związku z czym przewodniczący nie podlega ministrowi. Najwyższa Izba Kontroli ustosunkowała się do tej kwestii, pisząc w raporcie, że "minister obrony jako dysponent części był zobowiązany do posiadania wiedzy o wydatkach ponoszonych ze środków części, której był dysponentem, i za którą ponosił odpowiedzialność". Argumentację o braku wiedzy na temat wydatków NIK określa jako "nieznajdującą uzasadnienia".

Podkomisja smoleńska. Ile nas kosztowała?

Jak informowaliśmy, Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej w 2021 roku złożył skargę i decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Ministerstwo Obrony Narodowej musiało podać wydaną kwotę. Przekazano wówczas, że od początku utworzenia podkomisji wydano ponad 22,5 miliona złotych z budżetu państwa na jej działalność. Z kolei 30 maja senator Krzysztof Brejza opublikował kolejne pismo w tej sprawie. Dokument jest odpowiedzią na wniosek z dnia 15 maja 2023 roku. "Wydatki budżetowe poniesione przez MON na funkcjonowania Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego w okresie od jej powołania do 15 maja 2023 roku wyniosły 31 121 974,32 zł" - czytamy.