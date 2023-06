Konwencja PiS. Tusk drwi: Pisowcy przestraszyli się Łodzi i postanowili najechać Dolny Śląsk

W poniedziałek wieczorem szef sztabu wyborczego PiS Joachim Brudziński poinformował, że wbrew zapowiedziom sobotnia konwencja partii Jarosława Kaczyńskiego nie zostanie zorganizowana w Łodzi. "Prawo i Sprawiedliwość zawsze jest blisko ludzkich spraw i blisko problemów Polaków. Dlatego, odpowiadając na zaproszenie mieszkańców Dolnego Śląska, sztab postanowił o zmianie formuły i miejsca naszego sobotniego wydarzenia" - napisał w mediach społecznościowych. Według nieoficjalnych informacji konwencja partii rządzącej ma odbyć się w Turowie.

Konwencja PiS. "Pisowcy przestraszyli się Łodzi i postanowili najechać Dolny Śląsk"

We wtorek przewodniczący Platformy Obywatelskiej skomentował zamieszanie wokół wydarzenia organizowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. - Wczoraj się dowiedzieliśmy, że PiS zdecydował o zmianie miejsca swojej konwencji. To jest bardzo ciekawy debiut nowego szefostwa kampanii: obrazić równocześnie i Dolny Śląsk, i Łódź - stwierdził były premier, a następnie dodał:

Powiedzieć na początek swojej pracy, że w Łodzi to nie będzie spotkania, bo oni chcą być blisko ludzkich spraw - nie wiem, jak się łodzianie w tym momencie poczuli - i powiedzieć jeszcze chyba coś bardziej prowokacyjnego, że tu na Dolnym Śląsku oni się czują jak u siebie w domu.

Również w sobotę we Wrocławiu ma się odbyć spotkanie z udziałem Donalda Tuska. Lider PO zapewnił, że nie szuka konfrontacji z Jarosławem Kaczyńskim. - To nie jest nasza idea. Od wielu tygodni zapowiadaliśmy naszą obecność na Dolnym Śląsku i wielki wiec we Wrocławiu - zaznaczył.

We wtorek po południu Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym zaprasza na sobotnie wydarzenie. - Jesteśmy we Wrocławiu. To jest wrocławski Nowy Targ. Tutaj w sobotę o godz. 13:00 spotkamy się my wszyscy, którzy wierzymy, że Polska może być taka jak Dolny Śląsk, jak Wrocław: nowoczesna, słoneczna, radosna, z ambicjami - podkreślił i dodał:

Rzucili wam wyzwanie pisowcy. Przestraszyli się Łodzi i postanowili najechać Dolny Śląsk. Tak, to jest wyzwanie dla was wszystkich, którzy macie Polskę w sercu, którzy wierzycie w dumny Dolny Śląsk i w dumny Wrocław. Bądźmy tam razem. Bardzo mi na tym zależy.

