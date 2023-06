Prawica wykorzystuje śmierć Anastazji do nagonki na migrantów. Ale to za PiS Polska przyjęła ich najwięcej

W czwartek Sejm przyjął uchwałę sprzeciwiającą się propozycji unijnego mechanizmu relokacji migrantów. Za byli posłowie PiS, Konfederacji, Kukiz'15 i Polskich Spraw. Od głosu wstrzymał się klub Koalicji Polskiej-PSL. Wcześniej Jarosław Kaczyński mówił o "sporze, który określi przyszłość Unii Europejskiej". - Jest to decyzja sprzeczna z traktatami - stwierdził.

Antyimigracką narrację polityków PiS i SP podsyciły także doniesienia o narodowości mordercy 27-letniej Anastazji na Kos.

"Gdyby nie szaleńcy ściągający miliony muzułmańskich imigrantów do Europy… to Anastazja Rubińska by dziś żyła… Stop szaleńcom!" - pisze na Twitterze lider Narodowców Robert Bąkiewicz.

Elektorat obu partii uderza w opozycję, zarzucając jej winę za śmierć młodej kobiety. "Tusk, masz krew na rękach 27-letniej Anastazji", "PO i Lewica są odpowiedzialne za zabicie Polki", "Śmierć Anastazji niczego was feministki i totalna opozycjo nie uczy?" - to tylko nieliczne komentarze, które pojawiają się w mediach społecznościowych.

Polska pod rządami PiSu stała się liderem, jeżeli chodzi o otwartość na migrantów spoza Europy

Przypomnijmy, że Unia Europejska przyjęła niedawno tzw. pakt migracyjny. Okazuje się jednak, że Polska może całkowicie być z niego wyłączona bez żadnych kosztów. Przepisy wynegocjowane przez kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają pozwalać na złożenie wniosku o wyłączenie z tego mechanizmu, po wykazaniu np. liczby przyjętych uchodźców z Ukrainy.

Dlaczego więc rząd PiS nie chwali się możliwością wyłączenia z relokacji migrantów, czy w ogóle przedstawia stosunkowo niewielkie wyzwanie jako rzekomo wielkie zagrożenie i chce pozbawionego sensu referendum? - pyta w swoim ostatnim felietonie Patryk Strzałkowski. "Odpowiedź jest jasna. To kolejna cyniczna gra, która ma pozwolić zaprzęgnąć zarządzanie strachem do kampanii wyborczej. W 2015 roku PiS wygrało wyboru po kampanii straszenia trwającym wtedy kryzysem uchodźców i sięganiu po najgorsze wzorce, jak budowanie przez Jarosława Kaczyńskiego skojarzeń migrantów z 'pasożytami'. Teraz ewidentnie partia liczy na ten sam efekt. I nie ma znaczenia, że to za rządów PiS Polska stała się krajem imigracji, z milionami cudzoziemców, przede wszystkim z Ukrainy, ale także z państw Azji" - pisze nasz dziennikarz.

Faktycznie wedle najnowszych danych Polska pod rządami PiSu stała się liderem, jeżeli chodzi o otwartość na migrantów spoza Europy. Żaden inny kraj Unii nie sprowadza do pracy tylu obcokrajowców.

"W 2022 rząd wydał 85 tysięcy zezwoleń na pracę Ukraińcom, co stanowi niecałą jedną czwartą wszystkich decyzji. Reszta robotników przyleciała z tak bliskich nam kulturowo krajów jak Uzbekistan (33 tysiące zezwoleń), Turcja (25 tysięcy), Indie (41 tysięcy), Filipiny (22 tysiące) czy Bangladesz (13 tysięcy)" - opisuje OKO.press.

W ocenie Strzałkowskiego politycy mający na celu dobro państwa mogliby pracować nad tym, by Polska nie powtórzyła niektórych błędów popełnionych w polityce migracyjnej przez kraje Zachodu. Ale wtedy jeszcze trudniej byłoby jednocześnie straszyć migrantami i uchodźcami. "Za to referendum ws. relokacji może nic nie zmieni w rzeczywistości, ale za to przyda się PiS-owi w kampanii" - podsumowuje.

MSZ ułatwi procedury wizowe

We wtorek ''Rzeczpospolita'' poinformowała, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych chce dopuścić kolejne kraje do możliwości ubiegania się o wizę bezpośrednio w polskim MSZ, a nie w konsulacie. "Dziś taką możliwość mają – na mocy rozporządzenia ze stycznia 2021 r. – tylko Białorusini. Projekt przewiduje zaś rozszerzenie jej na obywateli wielu innych krajów – Ukrainy, ale także: państw Bliskiego Wschodu (Arabia Saudyjska, Iran, Katar, Kuwejt, Turcja, ZEA) Kaukazu (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja), Azji (Pakistan, Indie, Tajlandia, Kazachstan, Uzbekistan, Wietnam), a także Nigerii i Mołdawię" - opisuje "Rz".

Media informują, że może to mieć związek z tzw. miasteczkiem migrantów", które powstaje pod Płockiem.

Orlen: Prosimy nie wprowadzać dezinformacji

Do słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości ws. paktu migracyjnego odniósł się Jan Grabiec, który przekazał, że pod Płockiem powstaje miasteczko migrantów. "Relokacja imigrantów trwa: pod Płockiem PiS buduje 13 tys. miasteczko dla imigrantów z państw islamskich (Indii, Malezji, Pakistanu, Turcji i Turkmenistanu), którzy mają rozbudowywać rafinerię Orlenu. Pierwsi pracownicy właśnie są zasiedlani. Jednocześnie Kaczyński ogłasza referendum w sprawie relokacji 1,8 tys. osób" - stwierdził rzecznik PO i dodał, że "notowania słabe, a pomysły na kampanię się skończyły".

Na jego tweet odpowiedział Orlen: "Prosimy nie wprowadzać dezinformacji. Pracownicy ci przebywają w Polsce tymczasowo, nie są zatrudniani przez PKN ORLEN, ale przez wykonawcę inwestycji, i każdy podlegał weryfikacji przed wjazdem do Polski. Jest to obecnie największa inwestycja petrochemiczna w Europie".

