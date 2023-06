"Suwerenna Polska udostępniła film, na którym mierzy się do mnie z broni palnej w związku z moimi wypowiedziami popierającymi postulaty osób LGBT+. Sprawę zgłaszam do prokuratury" - przekazał w poniedziałek wieczorem na Twitterze poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski. "Tą sprawą jak i innymi akcjami zorganizowanego hejtu oraz wszelkimi nadużyciami Ziobry i reszty rządu PiS zajmie się niezależna prokuratura tuż po wyborach. Nie damy się zastraszyć! Za każde świństwo odpowiedzą!" - dodał.

Mowa o spocie, który na krótko pojawił się na profilu Suwerennej Polski na Twitterze. "Obronimy dzieci przed deprawacją! Nie ma zgody na tęczowy bolszewizm! Posłuchajcie posła z Drużyny Tuska" - napisano. Następnie wyemitowano fragment wypowiedzi Sterczewskiego z sobotniej Parady Równości w Warszawie, który mówił m.in., że demokracja powinna polegać na tym, by każdy mógł żyć tak, jak "chce i pragnie". Wypowiedź zestawiono z fragmentem filmu z Chuckiem Norrisem.

Spot Suwerennej Polski. Franciszek Sterczewski zawiadamia prokuraturę

- To jest kolejny przejaw mowy nienawiści i nawoływanie do przemocy. Nie możemy się na to zgadzać, nie ma zgody na deptanie praw człowieka, nie ma mowy o tym, byśmy w XXI w. w Europie godzili się na prześladowanie jakiejkolwiek mniejszości - mówił parlamentarzysta na wtorkowej konferencji prasowej. - Prawa społeczności LGBT to europejski standard (...). Rządzący po raz kolejny chwytają się tępej brzytwy, wiedzą, że przegrają te wybory i wiedzą, że został im tylko hejt, mieszanie opozycji z błotem i tworzenie atmosfery zagrożenia - dodał.