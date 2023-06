Zgodnie z zapowiedziami Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak skontrolował pierwsze szkoły na liście Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+. Jak się okazuje, w ramach kontroli pytał on szkoły m.in. o to, czy dyrektorzy sprawdzali swoich pracowników w "rejestrze pedofilów''. - Niemal połowa z dyrektorów, którzy już mi odpowiedzieli, nie sprawdzała - oświadczył Pawlak. W jego ocenie są to czyny karalne, a sprawa trafi do organów ścigania. - Komu są przyjazne te szkoły i co powiemy rodzicom? Że przez te lata posyłali dzieci do szkół, w których nie wiadomo, czy nie uczył ich pedofil? - pytał w czasie sejmowej komisji. Chodzi m.in. o warszawskie szkoły: I SLO "Bednarska", II SLO czy Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. Jacka Kuronia. Rzecznik Praw Dziecka przyznał, że niektóre szkoły z Rankingu wywiązały się z tego obowiązku. To m.in. XXX LO w Warszawie, czy łódzkie XXI i VI LO.

REKLAMA

Zobacz wideo

RPD w ramach kontroli placówek z Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+ pyta o pedofilię. "Skandaliczne"

- Na pismo rzecznika odpowiedziałam: "wszystkich nowo zatrudnianych pracowników sprawdziłam w Rejestrze Publicznym Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz otrzymałam od nich zaświadczenie o niekaralności. Jestem w procesie otrzymania dostępu do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym - powiedziała "Gazetą Wyborczą" dyrektorka I SLO "Bednarska" Wanda Łuczak. Dodała, że zdziwiła się, gdy RPD wymienił nazwę szkoły podczas czwartkowej komisji edukacji, nauki i młodzieży w Sejmie, gdy składał sprawozdanie ze swojej rocznej działalności. Łuczak podkreśliła też, że łącznie pedofilii z Rankingiem Szkół Przyjaznych LGBTQ+ jest skandaliczne. - To niedopuszczalne, by sklejać ze sobą te dwie sprawy - zaznczyła.

Dominik Kuc: Mikołaj Pawlak jest "przeciwnikiem praw dziecka"

Aktywista i pomysłodawca Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+ Dominik Kuc w przesłanej nam informacji podkreśla, że Mikołaj Pawlak nie sprawdza tego, czy prawa uczniów są w szkole przestrzegane, czy młodzież czuje się akceptowana. ''Pyta natomiast o rejestr przestępców seksualnych - sprawdzenie osób pracujących w tym rejestrze jest obowiązkiem placówek oświatowych. Działania szkół na rzecz równości i akceptacji nie mają z tym żadnego związku. Niepokoi nas łączenie równości i społeczności LGBTQ+ z przestępcami seksualnymi i jednoznacznie się temu sprzeciwiamy'' - pisze działacz na rzecz praw LGBT. Kuc jest zdania, że kontrole RPD pokazują, że jest on "przeciwnikiem praw dziecka". - Kontrolowanie szkół przyjaznych LGBTQ+ to pomysł, który zastrasza placówki. Warto byłoby skontrolować te szkoły, w których jest przemoc i dyskryminacja. To tam jest realny problem. Dziś takie zapowiedzi kontroli RPD wywołują dodatkowy efekt mrożący i mają negatywny wpływ na samych młodych ludzi - podkreśla.

Przypomnijmy, że Pawlak objął urząd rzecznika praw dziecka z nadania PiS. W czasie piastowania stanowiska pochwalał przemoc wobec dzieci tj. dawanie klapsów, dyskredytował metodę in vitro i reklamował konkurencyjny telefon zaufania dla dzieci, który działał jedynie przez kilka godzin.

Greckie media: Mnożą się pytania dotyczące zabójstwa Anastazji

Pogłębia się kryzys psychiczny dzieci i młodzieży

Coraz częściej eksperci mówią o pogarszającej się kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. Przez 13 lat działalności zespół Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która prowadzi Telefon Zaufania, przeprowadziła 3,3 tysiąca interwencji w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia dziecka. A takich sytuacji z roku na rok jest coraz więcej: w 2018 roku było ich 346, w 2019 - 519, w 2020 - 747, w 2021 - aż 823.

Z raportu "Młode Głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym" Fundacji Unaweza Martyny Wojciechowskiej wynika, że niemal co trzeci uczeń nie ma chęci do życia. Co trzeci młody człowiek czuje się samotny, a 32,5 proc. badanych nie akceptuje tego, kim jest i jak wygląda. Kolejne statystyki również pokazują narastający kryzys zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży:

co trzeci uczeń ma podejrzenie depresji;

niemal 40 proc. młodych osób myślało o podjęciu próby samobójczej;

co czwarta osoba przyznała, że mówiła o samobójstwie;

ponad 40 osób podkreśliło, że ktoś w ich otoczeniu mówił o samobójstwie, podjął próbę samobójczą lub odebrał sobie życie;

co dziesiąty uczeń próbował odebrać sobie życie;

prawie co piąty uczeń planował samobójstwo.

O zdrowiu psychicznym młodych ludzi, a także o nieudolnym systemie w rozmowie z portalem Gazeta.pl mówił Dominik Kuc, członek kampanii "Młode Głowy", pomysłodawca i koordynator Rankingu Szkół Przyjaznych LGBTQ+ oraz członek rady Fundacji Growspace.

Media: PiS wydał fortunę na "Programowy Ul". Kaczyński zbulwersowany

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.