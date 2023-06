Na wstępie Porannej rozmowy Szymon Hołownia odniósł się do pogłosek o rozłamie między nim a Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. - Totalne bzdury. Rozmawialiśmy wczoraj i śmialiśmy się z tych tekstów i zastanawialiśmy się co jeszcze wymyślą - stwierdził. - PiS ma swoich dziennikarzy, Platforma ma swoich dziennikarzy, którzy bezkrytycznie powtarzają spiny z anonimowych źródeł. My dla jednych i drugich jesteśmy problemem, bo pojawiliśmy się jako nowy byt, który mówi, że nie ma miejsca na rządy PiS. Ale w Polsce są także miliony ludzi, którzy nie wyobrażają sobie powrotu do 2015 roku i rządów PO - mówił. - O wyniku tych wyborów zdecyduje ten trzeci. Ani PO, ani PiS, nie zbuduje większości, która wystarczy, by zbudować rząd - kontynuował.

Zobacz wideo Szymon Hołownia gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl (20.06)

Szymon Hołownia o sondażach: Jesteśmy rzeczywiście w trudnej sytuacji

Karolina Hytrek-Prosiecka przypomniała sondaże, zgodnie z którymi w czerwcu 2021 roku 27 proc. Polaków chciało głosować na Polskę 2050. - 27 proc.? Nawet taki sondaż mieliśmy? O mój Boże, to muszę teraz zmienić całą narrację - odpowiedział na te słowa Hołownia. - Wrzesień 2022 rok - 13/14 proc. Czerwiec 2023 - 11 proc., już na Trzecią Droga: Polskę 2050 i PSL. To o trzy punkty procentowe mniej niż w ostatnim sondażu. CBOS z wczoraj: Koalicja Obywatelska 27 proc., a Trzecia Droga po 5 proc. - wymieniała dalej prowadząca.

- Proszę mnie zwolnić z interpretacji sondażu CBOS. Ja już tam widywałem 11 proc. wskazania PO, gdy miała realnie ponad 20 proc. poparcia. Jesteśmy rzeczywiście w trudnej sytuacji w tej chwili. Nie ze względu na nas, a ze względu na scenę, która staje się niezwykle dynamiczna. My działania kampanijne zaczynamy od soboty - zapewniał. Jak przekazał lider Polski2050, partia przygotowuję reformę social media i rusza w trasę. - Te dwa wielkie pociągi (chodzi o PO i PiS - red.), wielkie bloki, realnie angażujące wyobraźnię ok. 30 proc. (...) dorosłych Polaków. My dzisiaj musimy spróbować (...) dotrzeć do tych ludzi, którzy są nimi zmęczeni - mówił. - Sondaże pokazują, że to nie wychodzi - wtrąciła Karolina Hytrek-Prosiecka. - Nie, nie, nie. Myśmy jeszcze nie zaczęli - bronił się Hołownia. - Zaczęli państwo połączeniem - zwróciła jednak prowadząca. - Połączeniem zrobiliśmy bardzo dobrą robotę. Wtedy było 15 proc. Potem pojawił się czas, gdy dwa wielkie pociągi ruszyły do boju, a my jesteśmy wierni temu, co trzeba zrobić - uznał polityk. - Proszę nam dać te 4 miesiące i pozwolić się rozpędzić w przekonywaniu ludzi. My nikomu nie zagrażamy po demokratycznej stronie. Są wyborcy, których możemy przyprowadzić tylko my - zapewniał.

Media: PiS wydał fortunę na "Programowy Ul". Kaczyński zbulwersowany

Wspólna lista opozycji? Szymon Hołownia: To oznaczałoby wygraną PiS z Konfederacją

Polityk dodał, że w jego ocenie wspólna lista opozycji oznaczałaby wygraną PiS z Konfederacją. - Jeżeli my będziemy tworzyć jedną listę pod sztandarem Donalda Tuska, to jesteśmy w stanie wypracować może 40 procent, może 40 kilka. Tyle, że PiS zrobi 35 proc., doda do tego 15 proc. od Konfederacji i będziemy pozamiatani - stwierdził. - Z Władkiem Kosiniakiem-Kamyszem zrobiliśmy krok w kierunku zmniejszenia liczby list. Zdecydowaliśmy się na zejście ze swojej autonomii, by coś zbudować - stwierdził. Szymon Hołownia podkreślił, że zamierza krok po kroku budować poparcie w ciągu najbliższych miesięcy. Jego zdaniem walka będzie jednak nierówna. - PiS ma nieograniczone zasoby mobilizacyjne, które są niedoszacowane w sondażach i ma możliwości finansowania kampanii w sposób nielegalny i będzie to robił - podsumował.