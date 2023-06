Konwencja Prawa i Sprawiedliwości pod hasłem "Programowy Ul" zorganizowana była w weekend 13-14 maja w hali produkcyjnej Polsatu w Warszawie. W jej trakcie odbywały się dyskusje podzielone na dziesięć paneli tematycznych (m.in. gospodarka, bezpieczeństwo, rolnictwo, edukacja, kultura i sport). To właśnie podczas "ula" prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział m.in. podwyższenie kwoty wypłacanej w ramach programu Rodzina 500+ do 800 zł. Sondaże publikowane już po tej konwencji nie wykazały jednak znaczących zmian w poparciu dla ugrupowania. Przykładowo, w czerwcowym sondażu CBOS PiS uzyskał 33 proc., czyli tyle samo, co miesiąc wcześniej.

Nieoficjalnie: "Programowy Ul" kosztował PiS fortunę. Jarosław Kaczyński zbulwersowany

- Prezes na kilku spotkaniach miał wyrazić zdziwienie kosztami imprezy. Nie wiedział, że to będzie aż tyle. Mówi się o kwocie nawet 3,5 mln zł. To są ogromne pieniądze. Podobno prezes jest zbulwersowany i kazał zrobić analizę finansową wydarzenia - przekazał w rozmowie z portalem Onet.pl informator z obozu Zjednoczonej Prawicy. Koszty związane z "Programowym Ulem" to nie tylko wynajem hali Polsatu, ale również m.in. realizacja telewizyjna i transport działaczy PiS z całego kraju.

PiS przenosi konwencję na Dolny Śląsk. PO kąśliwie komentuje

Na sobotę zaplanowana jest kolejna konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Pierwotnie miała odbyć się w Łodzi, jednak nowy szef sztabu PiS Joachim Brudziński przekazał w poniedziałek, że zostanie zorganizowana na Dolnym Śląsku. Tego samego dnia we Wrocławiu ma odbyć się zaplanowany wcześniej wiec z udziałem przewodniczącego PO Donalda Tuska. "We Wrocławiu nie ma już gdzie ze względu na wiec Donalda Tuska, ale z tego, co wiemy, zostało jeszcze sporo miejsca na działkach Premiera Morawieckiego" - skomentowało ironicznie ugrupowanie na Twitterze.

PiS zmienia szefa sztabu. Zamiast Poręby, Joachim Brudziński

Joachim Brudziński został szefem sztabu PiS w ostatnich dniach, po nagłej rezygnacji dotychczasowego szefa, europosła Tomasza Poręby. W piątek Poręba ogłosił swoją decyzję na Twitterze. "Po głębokim namyśle, kierując się dobrem obozu, złożyłem wczoraj na ręce PJK [prezesa Jarosława Kaczyńskiego - przyp.red.] dymisję z funkcji szefa sztabu PiS. Mimo że nie została przyjęta, pozostaje ona dla mnie decyzją ostateczną. Dziś na tym stanowisku potrzebny jest ktoś z nową emocją i energią. Za którym stanie się murem" - napisał.