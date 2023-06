Konwencja PiS jednak nie w Łodzi. ''Zmiana formuły i miejsca"

Szumnie zapowiadana konwencja PiS, na której miało pojawić się 10 tys. osób, była planowana w Łodzi na 24 czerwca. Joachim Brudziński, który zastąpił na stanowisku szefa sztabu wyborczego PiS Tomasza Porębę, poinformował, że partia zdecydowała się jednak na zmianę formuły i lokalizacji wydarzenia.

O szczegółach wyboru Brudzińskiego na szefa sztabu pisał TUTAJ dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek.

Zmiana lokalizacji może mieć związek z zapowiedzią prezydent Łodzi. Hanna Zdanowska napisała w mediach społecznościowych, że dochód z wynajmu Atlas Areny przez PiS zostanie przekazany na miejski program in vitro. "Żadne pieniądze nie naprawią tego, co obecny rząd wyrządza kobietom od lat. Ale cieszę się, że zło możemy przekuć w dobro" - pisała prezydent Łodzi.

Prezes PiS chciał resetu kampanii. W Łodzi chciał odpowiedzieć na marsz opozycji

W ubiegłą środę Jarosław Kaczyński zwołał pilne posiedzenie klubu PiS. Z informacji Gazeta.pl wynika, że zapowiedział na nim reset kampanii wyborczej i mobilizował polityków do cięższej pracy. Zdaniem prezesa PiS początek kampanii wyszedł słabo i potrzebna jest nowa dynamika.

Ten restart miał się dokonać wraz z konwencją programową partii 24 czerwca. Planowano, że wydarzenie będzie przypominać drugi tzw. ul programowy PiS. Pierwsza taka konwencja odbyła się w połowie maja w Warszawie. Partia planowała ściągnąć na wydarzenie co najmniej 10 tys. osób. Byłaby to odpowiedź na ostatni marsz organizowany 4 czerwca przez opozycję.

Kaczyński nakazał ściąganie ludzi do Łodzi. Odpowiedź na Marsz 4 czerwca

Z informacji Jacka Gądka wynika, że szef PiS mobilizował polityków, mówiąc, że mają ''gryźć trawę'', bo zaangażowanie w kampanię będzie brał pod uwagę przy układaniu list wyborczych. Podkreślał również wagę najbliższego spotkania z wyborcami i nalegał, by posłowie i senatorowie ściągali uczestników spotkania do Łodzi. W czasie tej konwencji Jarosław Kaczyński miał także ogłosić, że wraca do rządu na stanowisko wicepremiera.

Nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądała wspomniana nowa formuła wydarzenia. Bez zmian pozostaje jedynie data. Konwencja PiS zaplanowana jest na najbliższą sobotę.