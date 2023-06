Śmierć 27-letniej Anastazji. Wrzosek o śledztwie ws. Magdaleny Żuk: Tam też miało być niezwłocznie

27-letnia Anastazja zaginęła na greckiej wyspie w ubiegły poniedziałek. Polka pracowała w jednym z tamtejszych hoteli. Po kilku dniach odnaleziono ciało kobiety. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną śmierci 27-latki było uduszenie, na ciele Polki stwierdzono ponadto siniaki i urazy głowy. W związku ze sprawą zatrzymano 32-letniego mężczyznę. W domu 32-latka zabezpieczono m.in. kosmyk włosów kobiety oraz bilet lotniczy do Włoch, który 32-latek zakupił po zaginięciu Anastazji. Według śledczych mężczyzna chciał uciec z Grecji. On sam zapewnia jednak, że jest niewinny.

W poniedziałek rano minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu zbada sprawę śmierci 27-letniej Polki. "W związku z zabójstwem 27-letniej Polki w Grecji poleciłem wszczęcie śledztwa. Sprawą zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu" - napisał na Twitterze Ziobro. "Prokuratorzy niezwłocznie wystąpią do greckich śledczych o przekazanie materiału dowodowego" - dodał.

Śmierć Magdaleny Żuk. Prokurator Wrzosek: Śledztwo trwa już szósty rok

"To może dla przypomnienia: Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, wszczęte na polecenie Zbigniewa Ziobry ws. śmierci Magdaleny Żuk w 2017 r. w Egipcie - trwa już szósty rok. Tam też miało być niezwłocznie" - skomentowała na Twitterze prokurator Ewa Wrzosek ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia.

Przypomnijmy: w kwietniu 2017 r. 27-letnia Magdalena Żuk poleciała na wakacje do Egiptu. Po przylocie do Marsa Alam wysyłała niepokojące wiadomości do swojej rodziny, a inni polscy turyści opowiadali o dziwnym zachowaniu młodej kobiety. Po kilku dniach 27-latka trafiła do szpitala w Hurghadzie. Po szamotaninie z personelem szpitala miała wyskoczyć ze szpitalnego okna. Polscy śledczy stwierdzili później, że nie ma dowodów na to, by Polka była ofiarą przemocy (w tym o podłożu seksualnym), wykluczono również, by padła ofiarą procederu handlu ludźmi. Wskazano, że bezpośrednią przyczyną śmierci Magdaleny Żuk były obrażenia odniesione przez nią na skutek upadku z dużej wysokości.

Dlaczego polskie śledztwo nie zostało do tej pory zakończone? Z komunikatów jeleniogórskiej prokuratury wynika, że to egipscy śledczy nie przekazali Polsce od razu wszystkich kluczowych materiałów, a polska strona musiała kilkukrotnie składać wnioski o ich uzupełnienie.

Śmierć 27-letniej Anastazji. Grecka policja nieoficjalnie mówi o torturach

"Śledztwo jest w toku, a prokuratura podejmuje wszelkie możliwe wysiłki, aby precyzyjnie ustalić okoliczności śmierci pokrzywdzonej. Do wydania kompleksowej opinii toksykologicznej i zakończenia postępowania niezbędne jest jeszcze uzyskanie dodatkowych materiałów ze strony egipskiej" - informował kilka tygodni temu w komunikacie przesłanym portalowi Gazeta.pl Tomasz Czułowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

"Po przetłumaczeniu dokumentów uzyskanych ostatnio okazało się, że nie zawierają wszystkich informacji o jakie zwróciła się polska prokuratura we wniosku o prawną. Wobec tego niezbędne było skierowanie kolejnego wniosku m.in. o przesłuchanie biegłych, którzy przeprowadzili badania toksykologiczne pokrzywdzonej. Uzyskany materiał zostanie niezwłocznie przekazany biegłym z zakresu toksykologii powołanym przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze, którzy wydadzą kompleksową opinię w tej sprawie" - dodał Tomasz Czułowski. W poniedziałek rzecznik prokuratury potwierdził nam, że polska strona wciąż oczekuje na materiały z Egiptu.