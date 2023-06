"Reset" TVP. Do KRRiT wpłynęły skargi na serial Rachonia i Cenckiewicza

Zobacz wideo Czy Konfederacja podwyższy Polakom pensje? Bosak: Niezadowolenie z poziomu życia jest motorem rozwojowym

Informację o czterech skargach na serial dokumentalny TVP potwierdziła w press.pl Teresa Brykczyńska, rzeczniczka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak czytamy w portalu, główne zarzuty dotyczą manipulacji, braku obiektywizmu, a także drastycznych zdjęć. Teraz KRRiT wystąpi do Telewizji Polskiej o nagranie i zajęcie stanowiska.

Są skargi na "Reset". Wcześniej od produkcji odcięli się eksperci

"Reset" Michała Rachonia i Sławomira Cenckiewicza miał premierę w TVP w poniedziałek 12 czerwca. Produkcja ma przedstawiać, w jaki sposób za rządów PO-PSL budowano "nową filozofię" w relacjach Polski z Rosją. Serial zaledwie kilkanaście godzin po emisji pierwszego odcinka skrytykowali dwaj zachodni eksperci, którzy w nim wystąpili. "Byłem bardzo rozczarowany, gdy dowiedziałem się, że polski film dokumentalny zatytułowany 'Reset', w którym się wypowiadałem, jest wykorzystywany do ataku na Radosława Sikorskiego jako [polityka - red.] prorosyjskiego i stara się wykluczyć go z polskiej polityki. Nie przychodzi mi na myśl wiele osób, które skuteczniej sprzeciwiały się Putinowi niż Radek" - napisał Bill Browder, amerykański finansista, który przez ponad 10 lat z powodzeniem prowadził interesy w Rosji i był jednym z bliskich współpracowników Władimira Putina. W 2006 roku został wpisany na czarną listę osób, które "zagrażają bezpieczeństwu narodowemu". W następstwie został wydalony z kraju i otrzymał zakaz wjazdu na jego teren. Po tych wydarzeniach stał się jednym z najzagorzalszych krytyków polityki Putina.

Komentarze po "Resecie". "PiS przyśpieszył grę 'kto jest większym Putinem'"

"Reset" w TVP. Michał Rachoń odpowiada Lucasowi

"Jestem przerażony, widząc, jak moje poglądy i nazwisko są wykorzystywane jako 'dowód' w polskich wewnętrznych atakach politycznych na Radosława Sikorskiego i innych. Dzieje się to bez mojej zgody i wiedzy" - napisał na Twitterze brytyjski publicysta Edward Lucas. Lucas zamieścił również wpis po polsku. "Znam Radosława Sikorskiego osobiście od lat 80. Można się nie zgadzać z jego stanowiskiem politycznym - to normalne w demokracji. Twierdzenie, że jest 'rosyjskim agentem' jest równie absurdalne, co godne pogardy" - podkreślił. Później dodał, że domaga się usunięcia wywiadów z jego udziałem. Rachoń, odnosząc się do komentarza Lucasa, napisał, że nie zgodzi się na "cenzurę filmu". "Nie wycofamy się, niezależnie od tego, czy presję wywierać będą byli oficjele polskiego rządu, poseł do Parlamentu Europejskiego, wysoki przedstawiciel rządzącej Unią Europejską partii, czy dziennikarz i badacz którego pracę ceniliśmy do tego dnia" - napisał. "Szanowny Panie, jestem gotów opublikować całą naszą rozmowę oraz poprzedzającą ją korespondencję, z której jasno wynika, że widział Pan, co jest przedmiotem naszego zainteresowania, o czym jest film i czego będą dotyczyć pytania jakie Panu zadawałem" - dodał.