Zobacz wideo Kaczyński opuścił Salę Posiedzeń Sejmu, po zapowiedzeniu referendum ws. przyjęcia uchodźców

"Polska 1 - Tusk 0" - tak wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba poinformował na Twitterze o tym, że reprezentacja Polski wygrała z Niemcami w towarzyskim meczu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wpis natychmiast wyłapał Zbigniew Boniek, który bez ogródek zapytał: "Przepraszam, co to za debil?". Do dyskusji na Twitterze włączyli się m.in. Tomasz Lis i Roman Giertych.

REKLAMA

"Boniek kontra debil 1:0" - skwitował ten drugi. "Przyrównywanie Tuska do Niemca to stała, chamska i wykluczająca propaganda PiS" - stwierdził w kolejnym wpisie.

Ozdoba brnie w twitterowe kłótnie po swoim słynnym wpisie. Zaatakował Cymańskiego

Sam Ozdoba nie przemilczał pytania Bońka i wdał się z pyskówkę. "Powiedzmy sobie wprost, był pan wybitnym piłkarzem, beznadziejnym trenerem i żałosnym prezesem. A o polityce nie ma pan zielonego pojęcia. Nawet dziecko wie, że Tusk prowadził proniemiecką politykę. Czego sam Tusk nie ukrywał" - napisał wiceminister.

Temat kłótni na Twitterze zrobił się na tyle głośny, że o sprawę zapytał w niedzielę Bogdan Rymanowski w programie "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News. . - To mistrz sarkazmu czy debil? - skierował pytanie do Tadeusza Cymańskiego

Były polityk Suwerennej Polski w duchu ugodowego mentora zapewnił, że on sam nie używa podobnych słów - Ja bym się pod tym nie podpisał. Nie oburzam się, ale mi strasznie smutno, że tak powiedział. Zły język w wykonaniu każdej formacji zdarzał się i będzie się zdarzał. Mogę przeprosić tych, którzy poczuli się tym dotknięci. Mamy swoje zdanie na temat relacji między krajami, ale nikt przytomny i roztropny nie będzie dolewał oliwy do ognia, tylko będzie oliwę lał na wzburzone fale. Nie bądźmy naiwni. Ma pan rację. Są granice i uważam, że to było niestosowne - mówił Cymański.

Nie wszystkim się te przeprosiny jednak spodobały. Najmniej temu kogo dotyczyły. "Poseł Cymański lubi przepraszać - to ja przeproszę za Tadka. Jako poseł, z ustami pełnymi frazesów, nic nie robił i był bierny w sprawach wrażliwych społecznie. Słusznie radio RMF FM to podsumowało jako nieróbstwo. Dlatego nie żałujemy, że odszedł. Najgorzej jak słowa rozchodzą się z czynami" - stwierdził Ozdoba na Twitterze.

"Polska 1 - Tusk 0". Boniek o wpisie Ozdoby: Przepraszam, co to za debil?

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: