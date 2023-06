Tusk złożył Kaczyńskiemu życzenia z okazji urodzin. Z podtekstem i "z całego serca"

Zobacz wideo Kaczyński zapowiedział reset kampanii. Cymański: Nie słyszałem takiego słowa, spóźniłem się

Jarosław Kaczyński kończy w niedzielę 74 lata. Z tej okazji życzenia na Twitterze złożył mu jego największy polityczny rywal - przewodniczący Platformy Obywatelskiej, były premier i były szef Rady Europejskiej Donald Tusk. "Dostojnemu jubilatowi życzę zdrowia, szczęścia w życiu osobistym i następnych urodzin w wolnej Polsce. Z całego serca!" - napisał na Twitterze. Aluzja do jesiennych wyborów i "życzeń" co do ich wyników jest aż nadto jasna.

Życzenia urodzinowe dla Kaczyńskiego: przejścia do opozycji i emerytury

Katarzyna Lubnauer bardziej bezpośrednio opisała przyszłość Kaczyńskiego, jakiej mu życzy. "Życzę, żeby 75. urodziny Kaczyński spędził w opozycji. I przed TS. Życzę tego Polkom i Polakom!" - napisała na Twitterze. Sławomir Mentzen z Konfederacji napisał z kolei, że "życzy mu jak najszybszego odpoczynku na emeryturze w sanatorium w Ciechocinku".

Jarosław Kaczyński i jego brat bliźniak Lech Kaczyński, prezydent RP, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem w 2010 r., urodzili się 18 czerwca 1949 roku na warszawskim Żoliborzu. Ich ojciec, Rajmund, podczas II wojny światowej działał w konspiracji, w Armii Krajowej. Uczestniczył także w powstaniu warszawskim, za co został odznaczony krzyżem Virtuti Militari. Matka braci, Jadwiga Kaczyńska, w 1941 r. wstąpiła do Szarych Szeregów. Jako sanitariuszka uczestniczyła w akcji "Burza".

4 czerwca 1989 r. Jarosław Kaczyński został senatorem RP z województwa elbląskiego, w lecie tego roku Lech Wałęsa powierzył mu oraz jego bratu Lechowi rozmowy na temat powołania rządu z solidarnościowym premierem. Doprowadziły one do powołania gabinetu Tadeusza Mazowieckiego. W październiku tego samego roku Jarosław Kaczyński został redaktorem naczelnym "Tygodnika Solidarność". Rok później Kaczyński założył Porozumienie Centrum i został jego prezesem. Na czele tej partii stał przez kolejnych osiem lat, a od 1999 r. był jej prezesem honorowym. W 2001 r. wraz z Lechem Kaczyńskim powołał Prawo i Sprawiedliwość. Kiedy w 2002 r. Lech został wybrany na prezydenta Warszawy, Jarosław został szefem ugrupowania. W latach 1991-1993 i od 1997 Jarosław Kaczyński jest posłem na Sejm RP. W latach 2006-2007 był premierem, a w okresie 2020-2022 wicepremierem.

