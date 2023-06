"Polska 1 - Tusk 0". Boniek ostro o wpisie Ozdoby: Przepraszam, co to za debil?

W piątek piłkarska reprezentacja Polski pokonała reprezentację Niemiec jeden do zera. O wyniku towarzyskiego meczu poinformował m.in. wiceminister Jacek Ozdoba, który wykorzystał okazję, aby uderzyć w lidera Platformy Obywatelskiej. "Polska 1 - Tusk 0" - napisał na Twitterze.

Wpis Jacka Ozdoby skomentował były prezes PZPN, a obecnie członek Komitetu Wykonawczego UEFA, Zbigniew Boniek. "Przepraszam, co to za debil?" - napisał. Ozdoba nie pozostał dłużny. Zapytał Bońka, czy jego opinia jest oficjalnym stanowiskiem UEFA. "Zwrócę się do UEFA z oficjalną skargą na Pana zachowanie" - zagroził.

Wiceminister pokusił się o jeszcze jeden wpis, w którym "podsumował" karierę Zbigniewa Bońka. "Powiedzmy sobie wprost. Był Pan wybitnym piłkarzem, beznadziejnym trenerem i żałosnym prezesem. A o polityce nie ma Pan zielonego pojęcia" - ocenił Ozdoba. "Nawet dziecko wie, że Tusk prowadził proniemiecką politykę. Czego sam Tusk nie ukrywał" - stwierdził. "Jeśli ma pan wątpliwości i uważa pan, że zna się na polityce, to zapraszam do debaty na ten temat. Bo wyzywać jest łatwo, a podjąć dyskusję na argumenty dużo trudniej. O ile ma pan odwagę!" - dodał polityk.

Do dyskusji włączył się Roman Giertych. "Boniek kontra debil 1:0" - napisał prawnik i były minister edukacji. "Koń by się uśmiał" - odpisał mu Andrzej Śliwka, wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych. Giertych dodał kolejny tweet, zwracając się do Bońka: "Przyrównywanie Tuska do Niemca i ludzi opozycji do Niemców to stała, chamska i wykluczająca propaganda PiS. Jednym zdaniem skwitował ją jeden z najlepszych piłkarzy w historii Polski - Zbigniew Boniek. #CoToZaDebil powiedziane o Ozdobie dotyczy wielu pisowców".

Głos zabrał także Tomasz Lis. "Ozdoba tej władzy. Kretyni nigdy nie zrozumieją idei sportu ani tego, że sportowcy mają dla siebie szacunek niezależnie od flagi, historii i polityki" - napisał publicysta pod pytaniem Zbigniewa Bońka.