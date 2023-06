Ślub córki Mateusza Morawieckiego. Wśród weselnych gości Jarosław Kaczyński. Był też były minister

Zobacz wideo Kaczyński opuścił Salę Posiedzeń Sejmu, po zapowiedzeniu referendum ws. przyjęcia uchodźców

Sanktuarium św. Andrzeja Boboli na warszawskim Mokotowie - w tym kościele Aleksandra Morawiecka i jej narzeczony zawarli w sobotę ślub - informuje "Super Express". Pannę młodą do ołtarza poprowadził ojciec Mateusz Morawiecki. Nowożeńcy znają się od 10 lat, od wspólnego wyjazdy w szkole średniej. Dziennik zdradził szczegóły sobotniej uroczystości w stolicy, między innymi to, że młodzi do kościoła przyjechali samochodem, który w rodzinie szefa rządu jest od 18 lat.

Prawdziwa historia ojcowskiej miłości nigdy się nie kończy. Moja zaczęła się, gdy pierwszy raz wziąłem Cię w ramiona. Dziś z dumą poprowadziłem do Ołtarza. Córeczko - niech ten nowy etap życia przyniesie Ci wszystko, o czym marzysz. Pamiętaj, że zawsze możesz na nas liczyć. Kochamy Cię nad życie!

- napisał w sobotę wieczorem premier i opublikował zdjęcie z córką i żoną. Pod postem pojawiły się liczne gratulacje dla młodej pary, również od polityków. Życzenia złożył m.in. Szymon Szynkowski vel Sęk.

Ślub córki Mateusza Morawieckiego. Wśród gości weselnych Jarosław Kaczyński

Na ślub córki Mateusza Morawieckiego zaproszono 150 gości. Większość to rodzina i przyjaciele państwa młodych. Nie zabrakło jednak przedstawicieli partii rządzącej, w tym jej szefa - Jarosława Kaczyńskiego. Świat polityki reprezentował również były minister zdrowia Łukasz Szumowski z małżonką - podaje dziennik. I dodaje, że wesele zorganizowano w jednej ze stołecznych sal weselnych. Premier ma czworo dzieci - dwie córki i dwóch synów. Aleksandra studiowała finanse i zarządzanie, ma 28 lat. Jej o rok młodszy brat Jeremiasz studiował w Londynie międzynarodowe stosunki gospodarcze, ma 27 lat. Pozostałe dzieci mają 9 i 10 lat. Właśnie z nimi i z żoną premier wyjechał w dwa lata temu po lockdownie w Bieszczady i podzielił się rodzinnymi zdjęciami z wycieczki na Facebooku.

"Szczególnie teraz, po trudnym czasie pandemii, bardzo potrzebujemy oddechu na świeżym powietrzu. Inaczej biegnie czas. Wspaniali ludzie. Dziękuję wszystkim, których tu spotkaliśmy. Nie ma to jak polskie góry" - napisał wówczas Morawiecki i załączył kilka zdjęć. Podobne wpisy nie pojawiają się u szefa rządu zbyt często, który raczej stroni od dzielenia się rodzinnym życiem w mediach społecznościowych.

Mateusz Morawiecki wyjechał w Bieszczady. "Nie ma to jak polskie góry"

