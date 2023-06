Polacy zapytani o "lex Tusk". Ponad połowa wypowiedziała się jasno i zdecydowanie [SONDAŻ]

Zobacz wideo "Jesteśmy rodziną" (Na odległość)



W sondażu SW Research dla rp.pl zadano ankietowanym pytanie: "Czy Pani/Pana zdaniem potrzebna jest specjalna komisja do spraw badania wpływów rosyjskich w polskiej polityce?". Aż 60,6 proc. uważa, że nie powinno jej się powoływać przed wyborami. Z czego 33,2 proc. respondentów uważa, że taka komisja nie jest potrzebna. Z kolei 27,4 proc. badanych sądzi, że komisja jest potrzebna, ale nie powinno powoływać się jej przed wyborami. 27,2 proc. ankietowanych odpowiedziało, że komisja ds. wpływów rosyjskich jest potrzebna. 12,2 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

- Z uwagi na wiek krytyczne zdanie za temat powołania komisji najczęściej wyrażają osoby, które skończyły 50 lat (38 proc.). Pomysł utworzenia komisji negatywnie ocenia blisko 4 na 10 badanych (37 proc.) z wykształceniem wyższym i taki sam odsetek osób z miast liczących od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców. Biorąc pod uwagę wysokość zarobków, powołanie komisji za zbędne najczęściej uważają respondenci o dochodzie wynoszącym od 3001 zł do 4000 zł netto (37 proc.) - opisywał wyniki ankiety Przemysław Wesołowski, prezes SW Research w rozmowie z rp.pl.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 13-14 czerwca 2023 roku. W badaniu wzięło udział 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Komisja ds. wpływów rosyjskich. Sejm zdecydował ws. nowelizacji Andrzeja Dudy

W piątek 16 czerwca Sejm przyjął nowelizację ustawy o powołaniu państwowej komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Przepisy przygotowane przez prezydenta poparło 235 posłów, 5 było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu. 126 posłów Koalicji Obywatelskiej oraz 40 posłów Lewicy nie wzięło udziału w głosowaniu. Teraz nad nowelizacją będzie pracował Senat.

Ustawę o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 Andrzej Duda podpisał w poniedziałek 29 maja, kierując ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. Już kilka dni później, w piątek 2 czerwca prezydent przedstawił projekt nowelizacji ustawy. Jedną z najważniejszych zmian jest zniesienie tzw. środka zaradczego w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres do 10 lat. Kluczowa zmiana dotyczy również członków komisji. W myśl projektu, który wyszedł z Kancelarii Prezydenta, do gremium nie mogą należeć parlamentarzyści. Podpisana przez Dudę ustawa budziła poważne zastrzeżenia prawników. Jak opisywaliśmy pod koniec maja, z analizy prawników wynika, że ustawa narusza aż 17 artykułów konstytucji. Zdaniem polityków opozycji celem komisji ma być przede wszystkim atakowanie polityków Platformy Obywatelskiej na czele z Donaldem Tuskiem - stąd nieoficjalna nazwa "lex Tusk". Ustawa, na podstawie której zostanie powołana komisja badająca rosyjskie wpływy w Polsce, weszła w życie pod koniec maja. Do tej pory jeszcze nie wybrano członków tej komisji.