Posłanka PiS Anna Paluch musiała przerwać wystąpienie w Sejmie. "Oddaj mieszkanie!"

Mieszkanie komunalne zlokalizowane w centrum Krościenka nad Dunajcem zostało przydzielone Annie Paluch w latach 90. Przez lata jednak, zarobki posłanki Prawa i Sprawiedliwości znacznie wzrosły, przekraczając tym samym dochód kwalifikujący najemcę do otrzymania lokalu komunalnego. Według oświadczenia majątkowego polityczki, jej dochód brutto za 2022 rok wyniósł ponad 304 tys. zł. Na poczet tej kwoty składają się: emerytura, dieta oraz uposażenie poselskie. Oznacza to, że miesięczny dochód posłanki PiS przekracza 25 tys. zł brutto. Mimo zarobków znacznie przewyższających progi regulujące możliwość ubiegania się o mieszkanie komunalne kobieta z powodzeniem zamieszkuje przydzielony jej przed laty lokal, na który - jak donosił Onet - czekają trzy potrzebujące rodziny.

Zamieszanie w Sejmie. Posłowie skandowali "oddaj mieszkanie" do Anny Paluch

W piątek wieczorem Anna Paluch przedstawiała w Sejmie sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze. Gdy posłanka zjawiła się na mównicy, na sali rozległy się krzyki "oddaj mieszkanie!", nawiązujące do ostatnich doniesień. Paluch musiała przerwać swoje wystąpienie. - Wstyd, po prostu wstyd - skomentowała marszałek Elżbieta Witek.

Mimo zejścia z mównicy Paluch, na sali sejmowej panował gwar. Witek zwróciła się do Kamili Gasiuk-Pihowicz z Platformy Obywatelskiej. - Pani poseł Gasiuk-Pihowicz uspokoi się pani? Czy panią uspokoić? - mówiła Witek. Jak dodała marszałek, Gasiuk-Pihowicz "na podstawie art. 175 ust. 2a Regulaminu Sejmu swoim zachowaniem na sali posiedzeń naruszyła pani powagę Sejmu".

"P. Witek dziś orzekła, że naruszyłam powagę Sejmu okrzykiem "oddaj mieszkanie" do A. Paluch. Jej koleżaneczka, zarabiając 20 tys. mies., która od lat okupuje lokal komunalny za 116 zł, już nie narusza tej powagi. Wstydu nie mają, a zwykłych ludzi mają w głębokim poważaniu. Tłuste kocice" - skomentowała później na Twitterze posłanka PO.

Posłanka PiS od lat wynajmuje mieszkanie komunalne za 116 złotych

Paluch odpowiada na kwestię zamieszkiwania lokalu komunalnego: "Proszę przestać kłamać"

Paluch została zapytana o kwestię mieszkania przez dziennikarzy na sejmowym korytarzu. - Pani poseł, czy pani zwolni to mieszkanie komunalne w Krościenku nad Dunajcem? - zapytała Justyna Dobrosz-Oracz z "Gazety Wyborczej". - Dopóki nie przeprosicie za ten beznadziejny, wstrętny atak na Ojca Świętego Jana Pawła II, to żadnej wypowiedzi ode mnie nie usłyszycie - odpowiedziala Paluch i powiedziała do dziennikarki, że ta "powinna" przeprosić. Posłance PiS zapewne chodziło o wyemitowany przez TVN24 reportaż "Franciszkańska 3", z którego wynika, iż Jan Paweł II, jako metropolita krakowski Karol Wojtyła, miał tuszować pedofilię wśród podległych mu duchownych. - Zarabia pani tysiące złotych miesięcznie i zajmuje mieszkanie komunalne? - dopytywał reporter TVN24 Radomir Wit. - Proszę przestać kłamać - powiedziała Anna Paluch. Dziennikarz podkreślił, że zarabia ona ponad 20 tys. złotych miesięcznie. Posłanka jednak nie odpowiedziała.

Anna Paluch z zawodu jest geodetką, jednak od wielu lat zajmuje się polityką. W latach 90. współpracowała z Lechem Kaczyńskim. Gdy w 2001 roku powstało Prawo i Sprawiedliwość, Paluch zapisała się do tej partii. Początkowo była radną wojewódzką, a od 2005 roku sprawuje funkcję posłanki. Obecnie piastuje stanowisko szefowej struktur PiS w trzech powiatach: limanowskim, nowotarskim i tatrzańskim. Pochodzi ze wsi Krościenko nad Dunajcem, która znajduje się w okolicy Szczawnicy w województwie małopolskim, gdzie wynajmuje mieszkanie komunalne o powierzchni 38,3 m kw.