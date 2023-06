Tomasz Poręba złożył rezygnację z funkcji szefa sztabu PiS

"Po głębokim namyśle, kierując się dobrem obozu, złożyłem wczoraj na ręce PJK [prezesa Jarosława Kaczyńskiego - przyp. red.] dymisję z funkcji szefa sztabu PiS. Mimo, że nie została przyjęta, pozostaje ona dla mnie decyzją ostateczną. Dziś na tym stanowisku potrzebny jest ktoś z nową emocją i energią. Za którym stanie się murem" - tak brzmi w pełnej formie wpis Poręby na Twitterze.

REKLAMA

O kryzysie w sztabie PiS pisaliśmy w gazeta.pl kilkakrotnie. "Tym, co wstrząsa całą Zjednoczoną Prawicą, jest bój o sztab wyborczy PiS. O to, kto i co ma robić w kampanii" - pisał Jacek Gądek. Przy okazji informacji o możliwym powrocie Kaczyńskiego do rządu, w obozie władzy de facto działają dwa sztaby, a spięcia i rywalizacja między nimi rozsierdzają Kaczyńskiego - wskazywaliśmy.

Jak informowaliśmy, na jednym ze spotkań wierchuszki PiS dwa-trzy tygodnie temu miało dojść do ostrego spięcia między premierem Morawieckim a szefem sztabu. Tomasz Poręba miał zarzucać szefowi rządu chęć budowania własnej frakcji po wyborach. "Szef rządu bowiem walczy o miejsca dla swoich ludzi na listach PiS, a w kancelarii premiera de facto pracuje konkurencyjny sztab wyborczy" - wskazywał Jacek Gądek.