Banner ze zdjęciem zmarłego niedawno Teda Kaczynskiego widać na transmisji z wydarzenia, która jest dostępna na Facebooku Platformy Obywatelskiej. Z nagrania wynika, że osoba trzymająca transparent unosi go w momencie, gdy zaczyna się wystąpienie szefa PO. "Boże, zabrałeś nie tego Kaczyńskiego" - brzmi napis na kartonie.

Skandaliczny transparent na wiecu Donalda Tuska. Morawiecki: Łajdactwo

Temat momentalnie podchwycili najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości. Kadr z nagrania z wiecu udostępnili m.in. Mateusz Morawiecki, rzecznik rządu Piotr Müller, były szef KPRM Michał Dworczyk czy sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Komentują w podobnym stylu: "łajdactwo!", "obrzydliwa mowa nienawiści!" albo "stop mowie nienawiści!". "Nienawiść, szczucie, pogarda na jednym obrazku. I jeszcze ten nikczemny transparent z tyłu" - napisał Radosław Fogiel, poseł, były rzecznik PiS. Wszystkie komentarze łączy hasztag "TuskPrzeproś".

Grabiec o "idiotycznych prowokacjach"

Sprawę skandalicznego transparentu zdążyli już skomentować przedstawiciele PO. "Mimo idiotycznych prowokacji, idziemy dalej i robimy swoje. Dzięki Poznań!" - napisał rzecznik partii Jan Grabiec.

"Tym różnimy się od Was, że natychmiast reagujemy w takich sytuacjach. Transparent został zdjęty. Tymczasem Wy od lat systemowo wspieracie przemysł nienawiści, a łajdactwo stało się Waszym znakiem firmowym" - napisał w odpowiedzi na wpis Morawieckiego Borys Budka, szef klubu KO.

Ted Kaczynski, znany jako Unabomber, został odnaleziony martwy w celi więziennej tydzień temu. Amerykańskie służby przekazały, że popełnił samobójstwo. Kaczynski na przestrzeni niemal dwóch dekad wysyłał bomby do różnych miejsc w USA. Zabił trzy osoby, 23 w wyniku zamachów zostały ranne.

W piątek na placu Wolności w Poznaniu odbył się wiec Donalda. - Jeśli tutaj w Wielkopolsce ludzie szanują pracowitość, odpowiedzialność, uczciwość, to zastanówcie się wy, wyborcy PiS, czy na pewno na tym wam zależało, żeby władza w Polsce polegała na tym, nie żeby ludzie pracowali, żeby w Polsce było lepiej, żeby Polska była silniejsza, tylko po to, żeby władza załatwiała swoim kolegom i koleżankom pracę. (...) Takiego złodziejstwa świat nie widział. (...) Oni zapomnieli, co to praca - mówił szef Platformy Obywatelskiej. - Spójrzcie z szeroko otwartymi oczami, jak oni okradają także was. (...) Spójrzcie na nich, a później spójrzcie w lustro i powiedzcie, czy naprawdę chcecie głosować na tych, którzy każdego dnia okradają nas z pieniędzy, nadziei, ze szczęścia, z bezpieczeństwa. Głosujesz na partię Kaczyńskiego to znaczy, że albo pozwalasz im kraść, albo chcesz kraść razem z nimi. Nie wierzę w to, żeby w Polsce było tylu chętnych do tych łatwych i nieczystych pieniędzy - mówił. Więcej o wystąpieniu Tuska w Poznaniu można przeczytać TUTAJ.