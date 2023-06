Poznań. Donald Tusk ostro o Jarosławie Kaczyńskim: Prezes naprawdę ma pełne gacie

W piątek Donald Tusk pojawił się na wiecu w Poznaniu. - Jestem bardzo szczęśliwy z tego, że widzę znowu tysiące Polek i Polaków. W Warszawie było nas ponad pół miliona, mogę to już oficjalnie potwierdzić. Mamy powód do dumy, bo pokazaliśmy całej Polsce, Europie i światu, że Polska nie śpi i że ten olbrzym naprawdę się obudził - powiedział. - Dzisiaj dotarła do mnie informacja, że nasze spotkania na Dolnym Śląsku mają być atakowane przez bojówki przygotowane przez Jarosława Kaczyńskiego. Zobaczymy za kilka dni. Nikt nas nie zastraszy, nikt nas nie zagłuszy, tej fali nikt już nie zatrzyma - zaznaczył lider Platformy Obywatelskiej.

- Może słyszeliście, PiS zbiera się w Łodzi na swoim "ulu". Wy wiecie, że pszczoły to symbol pracowitości. To ostatnia rzecz, która nam się kojarzy z tymi trutniami z PiS. Oni zwrócili się do pani prezydent Hanny Zdanowskiej o możliwość wynajęcia areny na ten zlot. Gdyby sytuacja była odwrotna, gdyby pisowski prezydent mógł podjąć decyzję blokującą nasze spotkania, nie wahałby się ani chwili - stwierdził polityk. - Pani prezydent Hanna Zdanowska powiedziała: "oczywiście, hala jest do waszej dyspozycji, musicie jak każdy za nią zapłacić, a miasto Łódź przeznaczy te pieniądz na finansowanie procedury in vitro". To pierwszy raz od niepamiętnych czasów, kiedy Jarosław Kaczyński wyda sensownie swoje pieniądze - dodał.

Prezydentka Łodzi nie zabroni PiS-owi konwencji. Na co pójdą pieniądze?

"Takiego złodziejstwa świat nie widział"

Były premier zwrócił się do wyborców PiS. - Jeśli tutaj w Wielkopolsce ludzie szanują pracowitość, odpowiedzialność, uczciwość, to zastanówcie się wy, wyborcy PiS, czy na pewno na tym wam zależało, żeby władza w Polsce polegała na tym, nie żeby ludzie pracowali, żeby w Polsce było lepiej, żeby Polska była silniejsza, tylko po to, żeby władza załatwiała swoim kolegom i koleżankom pracę. (...) Takiego złodziejstwa świat nie widział. (...) Oni zapomnieli, co to praca - powiedział Donald Tusk, a zgromadzeni na pl. Wolności skandowali "złodzieje".

Spójrzcie z szeroko otwartymi oczami, jak oni okradają także was. (...) Spójrzcie na nich, a później spójrzcie w lustro i powiedzcie, czy naprawdę chcecie głosować na tych, którzy każdego dnia okradają nas z pieniędzy, nadziei, ze szczęścia, z bezpieczeństwa. Głosujesz na partię Kaczyńskiego to znaczy, że albo pozwalasz im kraść, albo chcesz kraść razem z nimi. Nie wierzę w to, żeby w Polsce było tylu chętnych do tych łatwych i nieczystych pieniędzy

- stwierdził szef PO.

Donald Tusk odniósł się również do propozycji Jarosława Kaczyńskiego ws. przyjęcia migrantów. - Prezes naprawdę ma pełne gacie. On ma gacie pełne referendum. Oni się nie przestraszyli mnie, ja naprawdę mam w tym skromny udział. Jeden człowiek może przenieść góry, ale wszystkich gór nie przeniesie. On się was przestraszył - podkreślił. "Precz z Kaczorem" - skandowali ludzie.

***