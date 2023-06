Zobacz wideo Czy to mecz? Nie, to kolejny dzień w Sejmie i posłowie sprzeciwiający się przyjmowaniu uchodźców

Wypowiedź Erica Mamera przytacza RMF FM. - Sprawa relokacji migrantów jest obecnie w trakcie demokratycznego procesu legislacyjnego, którego ustawodawcami są z jednej strony Parlament Europejski, a z drugiej Rada Unii Europejskiej - przekazał rzecznik Komisji Europejskiej.

Referendum ws. relokacji migrantów. Co na to Komisja Europejska? Rzecznik zabrał głos

Brukselska korespondentka stacji Katarzyna Szymańsla-Borginon zwraca uwagę, że Mamer odniósł się w ten sposób do słów Mateusza Morawieckiego, który napisał w mediach społecznościowych, że sprawa migracji to "to kwestia fundamentalna i dlatego powinien o niej zadecydować naród w referendum, a nie unijni urzędnicy".

"W wypowiedzi rzecznika KE chodzi o to, że nie "unijni urzędnicy" zdecydowali o relokacji, bo - po pierwsze - nie ma jeszcze ostatecznej decyzji, a po drugie - decydują kraje członkowskie (w tym Polska) i demokratycznie wybrany Parlament Europejski" - pisze dziennikarka RMF FM.

Pakt migracyjny został wstępnie zaakceptowany przez większość krajów w ubiegłym tygodniu przy sprzeciwie Polski i Węgier. Wstrzymały się Bułgaria, Malta, Litwa i Słowacja. To było stanowisko do negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu regulacji. W pakcie zapisano zasadę warunkowości - albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Polska krytykuje ten zapis i domaga się, by tą kwestią zajęli się przywódcy unijnych krajów na szczycie, bo tam decyzje podejmowane są jednomyślnie.

Kaczyński: Polacy muszą się w tej sprawie wypowiedzieć

W czwartek prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zapowiedział w Sejmie zorganizowanie referendum w sprawie relokacji migrantów. Prezes stwierdził, że pakt migracyjny to "kpina z Polski" i "wyjątkowo bezczelna dyskryminacja". - Dlatego my się na to nie zgodzimy i nie zgadza się naród Polski. Ta sprawa musi być przedmiotem referendum. Polacy muszą się w tej sprawie wypowiedzieć - mówił.