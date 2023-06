Śmierć ciężarnej Doroty. Niedzielski mówił o aborcji i zaatakował opozycję. "Bzdury, kłamstwa, manipulacje"

W piątek Adam Niedzielski został zapytany przez dziennikarzy o sprawę śmierci ciężarnej Doroty w Nowym Targu. Minister zdrowia powiedział, że sytuacja ta "rzeczywiście zmusza wszystkich do refleksji". Jak dodał, po raz pierwszy zebrał się zespół do spraw procedur związanych z przerywaniem ciąży. Nowe, doprecyzowane wytyczne w obszarze medycznym i organizacyjnym powinny pojawić się na przełomie sierpnia i września.

- Rozumiem, że padają pewne głosy ze środowiska lekarskiego, stawiające znaki zapytania. Ale te głosy nie zmieniają faktu, że mieliśmy tutaj - przynajmniej w ramach oceny po fakcie - do czynienia z błędami medycznymi, które mogły być uniknięte - powiedział.

Minister zdrowia atakuje opozycję. "Próby manipulacji, kłamstwa"

Adam Niedzielski stwierdził również, że niektórzy sprawę przerywania ciąży próbują wykorzystać politycznie. Mówił też o "tanim populizmie politycznym, który wokół tych sytuacji był roztaczany przede wszystkim przez Lewicę". - Próby manipulacji i kłamstw, które pojawiają się przy politycznej narracji, uznaję za skandaliczne. Ilość nieprawdy, która się pojawiła przy wyjaśnianiu tych sytuacji z ust nieekspertów przy okazji wyjaśniana sprawy jest porażająca - zaznaczył Adam Niedzielski. - Buduje się narrację, że jest zakaz przerywania ciąży. Oczywiście, że przerywanie ciąży w warunkach określonych prawnie jest dopuszczalne. Błędy medyczne traktuje się jako wypadki wynikające z takich, a nie innych regulacji - powiedział. I dodał:

To są bzdury. Chociaż 'bzdury' to złe określenie. To są manipulacje i kłamstwa. Już największym kłamstwem, jest kwestia klauzuli sumienia. Chcę wyraźnie powiedzieć, że klauzula sumienia nie obowiązuje w sytuacji zagrożenia życia.

Przypomnijmy, w tym tygodniu Rzecznik Praw Pacjenta wymienił całą listę naruszeń, do jakich doszło w szpitalu w Nowym Targu, gdzie zmarła ciężarna Dorota. Bartłomiej Łukasz Chmielowiec zaznaczył, że chodzi o naruszenie prawa do udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, naruszenia praw pacjenta do udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością i uzyskania rzetelnej, klarownej informacji o stanie zdrowia i tego, jaki jest plan terapeutyczny. - Stwierdziliśmy również naruszenie praw pacjenta do dokumentacji medycznej w postaci nierzetelnego jej wypełnienia i braków w dokumentacji - wyjaśnił.

Nie żyje 33-letnia Dorota. Była w piątym miesiącu ciąży

33-letnia Dorota zmarła w maju podczas pobytu w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu (woj. małopolskie). Kobieta była w piątym miesiącu ciąży. Z relacji jej rodziny i adwokatki zajmującej się sprawą wynika, że lekarze nie zdecydowali się wykonać aborcji, mimo że życie Doroty było zagrożone. - Nie była to piorunująca sepsa. Wykładniki stanu zapalnego rosły systematycznie. (...) Lekarze mieli trzy dni na podjęcie decyzji - powiedziała mec. Jolanta Budzowska. - Pozbawiono ją prawa wyboru, prawa decyzji o tym, czy chce ryzykować swoim życiem, czy też zdecyduje się na terminację ciąży na tym etapie. Ciąży, która i tak nie miała szans - podkreśliła pełnomocniczka rodziny zmarłej Doroty.

Śmierć Doroty w Nowym Targu, a wcześniej Izabeli z Pszczyny i Agnieszki z Częstochowy, łączone są z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który w 2020 roku uznał, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją.

