14 czerwca w Sejmie Jarosław Kaczyński został zapytany o sytuację kobiet ciężarnych w odniesieniu do dostępu do aborcji. Dziennikarze chcieli poznać opinię prezesa partii, która rządzi w Polsce od 2015 roku, w kontekście śmierci ciężarnej 33-letniej Doroty z Nowego Targu. Otoczony przez reporterów Kaczyński nie przebierał w słowach.

Śmierć 33-letniej Doroty w ciąży. Aż 45 podobnych interwencji w miesiąc

Jarosław Kaczyński o sytuacji kobiet w ciąży w Polsce. "Takiej sprawy nie ma, ona jest wymyślona przez propagandę"

- To jest jedno wielkie oszustwo z waszej strony. Ani we wniosku, ani oczywiście w orzeczeniu Trybunału, bo Trybunał jest związany wnioskiem, nie było ani słowa o sprawie zagrożenia życia i zdrowia kobiet. Tu się nic nie zmieniło. Cała akcja jest propagandowym nadużyciem. Takiej sprawy nie ma, ona jest wymyślona przez propagandę, to jest część tej urojonej rzeczywistości - odpowiedział wówczas Jarosław Kaczyński. Prezes PiS nie chciał się jednak zatrzymać, by porozmawiać z dziennikarzami i cały czas szedł przed siebie. Dziennikarze nie dawali za wygraną i cały czas zadawali pytania w tym temacie.

Inaczej zachowywała się pracowniczka TVP. Kobieta nie tylko nie pytała Kaczyńskiego o sytuację kobiet po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, ale też naprowadzała prezesa PiS na korytarze, którymi mógł uciec przed reporterami.

- Panie prezesie, trzeba zejść tutaj na dół. Panie prezesie, tutaj. Tutaj jest przejście. Trzeba będzie podejść z tamtej strony, bo tutaj jest pozamykane - mówiła reporterka, naprowadzając Kaczyńskiego. Nagranie z tej sytuacji udostępniła redakcja "Szkła kontaktowego" na Twitterze.

"Kaczyński zupełnie pogubiony. Od 30 lat w sejmie i nie wie, w które wejść drzwi"

"2 miliardy rocznie to jednak dużo, jak za usługi wskazywania drogi" - ocenił dziennikarz TVN Radomir Wit. "Będzie awans i podwyżka" - napisała posłanka Agnieszka Pomaska. "Pani z TVP wyrazie się pochyla, ale to jest niewystarczający wyraz szacunku do Pana Prezesa. Jestem zbulwersowany, że nie podąża za Nim na klęczkach" - napisał łódzki radny Bartosz Domaszewicz.

Pod nagraniem pojawiło się też dużo innych, uszczypliwych komentarzy. "Symboliczne. Kaczyński zupełnie pogubiony. Od 30 lat w sejmie i nie wie, w które wejść drzwi", "To na pewno Donald Tusk pozamykał wszystkie drzwi w tym sejmowym labiryncie" - pisali ironicznie użytkownicy Twittera.