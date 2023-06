W Sejmie dyskusja o ''lex Tusk'' przy niemal pustej sali. ''Infamia'', ''cyrk wyborczy''

Sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych zarekomendowała przyjęcie poprawek, mających głównie charakter redakcyjno-legislacyjny. Jej sprawozdanie przedstawił poseł Paweł Hreniak z Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówił, w kontekście toczącej się wojny za wschodnią granicą, proponowane przepisy są jedną z ważniejszych inicjatyw legislacyjnych prezydenta.

- Celem państwowej komisji (...) jest zbadanie, czy najważniejsze osoby w Polsce działały pod wpływem Rosji - powiedział. Dodał, że "naiwnością jest sądzić, iż Federacja Rosyjska nie wpływała na naszą politykę".

- Nie dziwi nas postawa Lewicy i PO. Dziwi nas postawa Konfederacji. Rozmawiamy o rzeczach absolutnie najważniejszych, o bezpieczeństwie naszej ojczyzny. Rozmawiamy o tym, co zrobić, by oczyścić naszą ojczyznę z osób, które były pod wpływem rosyjskim, a dzisiaj znów chcą mieć wpływ na losy RP - dodał Piotr Kaleta z PiS.

Opozycja: ''Pomysł na infamię'', ''cyrk wyborczy''

Następnie głos zabrali przedstawiciele poszczególnych partii. Dyskusja toczyła się przy praktycznie pustej sali. - Cała ta konstrukcja polega na tym, że gdy na czele rządu po wygranej opozycji będzie chciał stanąć Donald Tusk, to prezydent będzie mógł na to się nie zgodzić. Stąd ta determinacja. Stąd pomysł na infamię - mówił Bartłomiej Sienkiewicz z PO.

- Powinniśmy dziś powołać skład komisji, a tego nie robimy. Rządzący łamią przepisy prawa, a prezydent rzuca im koło ratunkowe. Nie zamierzamy brać w tym udziału. Najważniejsze jest przestrzeganie Konstytucji i prawa, a wasz projekt jest niezgodny z tymi przepisami. Ta ustawa to szukanie haków na opozycję i ich eliminacja z życia politycznego - dodał Wiesław Szczepański z Lewicy. Jak dodał, jego partia nie będzie głosować za tą ustawą.

Podobne zdanie wyraził Tomasz Zimoch, który wystąpił w imieniu Polski2050. Polityk przypomniał także krytyczne głosy profesorów prawa wobec tej ustawy. Magdalena Sroka z Porozumienia powiedziała z kolei, że w jej ocenie przez wprowadzenie tej komisji w kampanii wyborczej dojdzie do ''cyrku wyborczego''. - Ten cel to skazanie na śmierć polityczną waszych oponentów - stwierdziła.

- Dochodzą do nas informacje, że komisja nie zaczęła działać, nie ma podstaw prawnych, a już trwają prace nad raportem. Czy jest prawdą, że pan Cenckiewicz już ten raport pisze? Czy rząd Morawieckiego dostarcza dokumenty i przygotowuje je? Czy nie będziemy mieć do czynienia z fikcją? Czy będziemy mieć do czynienia z sytuacją, gdzie autorami raportu nie będą ci, których wybierze Sejm? - pytał wzburzony poseł Michał Szczerba.

Finalnie Ryszard Terlecki zamknął dyskusję. Marszałek Terlecki zaproponował, by w związku ze zgłoszeniem poprawek Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.