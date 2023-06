PiS szykuje polityczne show, jakiego Polska jeszcze nie widziała. Za kulisami aż wrze

- Wszyscy czekają na nowe otwarcie kampanii. Konwencja w Łodzi 24 czerwca to jest ten moment, który daje nam szansę - mówi ważny polityk tego obozu. Jeśli Poręba "dowiezie" tę konwencję jako wielki sukces PiS-u, to ma szansę ostać się jako szef kampanii PiS.

Konwencja PiS w Łodzi 24 czerwca ma być największym tego typu wydarzeniem - może nawet w całej historii po 1989 r. Na nawet 10 tys. uczestników. Wydarzenie organizuje PiS, ale ma to być święto całej Zjednoczonej Prawicy, która przy tej okazji się jeszcze ma rozrosnąć. To ma być "restart kampanii", o którym mówił Jarosław Kaczyński na niedawnym posiedzeniu klubu PiS.

Pokaz jedności

Nowogrodzka chce w Łodzi nie tylko pokazać nowe punkty programu, lecz także swoją zwartość. Podpisane przy okazji konwencji mają być cztery umowy o współpracy z innymi partiami. Ma być też Marek Jakubiak ze swoją Federacją dla Rzeczypospolitej - marginalną partią, ale sam Jakubiak, człowiek bardzo majętny, jest już stałym bywalcem na imprezach Zjednoczonej Prawicy. Umowy PiS ma podpisać z Suwerenną Polską ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, z Kukiz'15 Pawła Kukiza, z OdNową wiceministra obrony Marcina Ociepy i Partią Republikańską europosła Adama Bielana.

Taki jest jeden z celów konwencji: pokazać jedność i zwarte szeregi. - W przeciwieństwie do opozycji, która się kłóci - mówi nam jeden z polityków bywający na Nowogrodzkiej. To, czy uda się dopiąć te wszystkie umowy, nie jest jednak jeszcze absolutnie pewne. Ale jeśli tak, to partię będą sobie ślubować współpracę z rozsądku.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro chcą iść razem do wyborów. Nawet jeśli PiS i Suwerenna Polska atakowały się wzajemnie, to był to element brutalnych negocjacji, by potem ślubować sobie wierność przy urnie wyborczej, a nie oddzielnie kłaść się na katafalkach.

Najostrzejszą batalię prowadzili między sobą Ziobro i Morawiecki. Premier najchętniej pozbyłby się Suwerennej Polski. Finalnie jednak w Łodzi mają się - przynajmniej przed kamerami - pogodzić. W Łodzi już ma nie być żadnego zarzucania sobie totalnie błędnej polityki wobec Unii Europejskiej (a to robił Ziobro wobec premiera) i bez ludowego porównywania do muczącej krowy o pustym wymionie, bo bez mleka (to Morawiecki o ministrze).

Bój o sztab

Tym, co wstrząsa całą Zjednoczoną Prawicą, jest bój o sztab wyborczy PiS. O to, kto i co ma robić w kampanii. Jak pisaliśmy w Gazeta.pl przy okazji informacji o możliwym powrocie Kaczyńskiego do rządu, w obozie władzy de facto działają dwa sztaby, a spięcia i rywalizacja między nimi rozsierdzają Kaczyńskiego.

Wedle naszych informacji na jednym ze spotkań wierchuszki PiS dwa-trzy tygodnie temu miało dojść do ostrego spięcia między premierem i szefem sztabu. Tomasz Poręba zarzucał Mateuszowi Morawieckiemu chęć budowania własnej frakcji po wyborach. Szef rządu bowiem walczy o miejsca dla swoich ludzi na listach PiS, a w kancelarii premiera de facto pracuje konkurencyjny sztab wyborczy.

Boje tych sztabów to rzecz, która - wedle naszych rozmówców z obozu PiS - wysadza w powietrze kampanię PiS.

Dwa sztaby

Pierwszy sztab to ten stworzony przez Nowogrodzką, na którego czele stoi europoseł Tomasz Poręba, a jako PR-owcy pierwsze skrzypce grają w nim Anna Plakwicz i Piotr Matczuk. Jest tam też bardzo bliski współpracownik prezesa PiS Michał Moskal, rzecznik PiS Rafał Bochenek, wpływowy sekretarz generalny partii Krzysztof Sobolewski wraz ze swoim zastępcą. Badaniami sondażowymi zajmuje się głównie Piotr Agatowski - przyjaciel Andrzeja Dudy i współautor jego kampanii, ale dziś pracujący bliżej z PiS. Co ważne: w partyjnym sztabie nie ma ludzi premiera.

Drugi sztab - nieformalny - sformowany jest w kancelarii premiera. Tu głównym mózgiem i zarazem specem od badań jest prof. Norbert Maliszewski, szef Rządowego Centrum Analiz. Jest wierny premierowi dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu Tomasz Matynia. Jest też - od lat zresztą - m.in. kilku innych ludzi Morawieckiego, jak rzecznik rządu Piotr Müller.

Między osobnymi sztabami nie ma koordynacji. I z tym prezes PiS chciałby skończyć, na przykład wchodząc do rządu i przejmując politykę informacyjną rządu.

Nad zmianami w szwankującej kampanii PiS dyskutował w czwartek wieczorem tzw. PKP PiS - Prezydium Komitetu Politycznego PiS, czyli najściślejsze władze partii. Efekt? Nie jest na razie planowana zmiana szefa sztabu PiS - pozostaje nim poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba. Nie ma też ostatecznej decyzji Jarosława Kaczyńskiego o powrocie do rządu na fotel wicepremiera (bez teki).

Kaczyński może wrócić do rządu. Przez wojny wewnętrzne i kampanię

Ale jakieś zmiany w sztabie są bardzo prawdopodobne - jeśli nie zmiana szefa, to korekty w składzie. Wejście prezesa PiS do rządu też jest możliwe. Dyskusje o tych sprawach trwają.

Kaczyński nie jest odcinany od informacji

Nie jest prawdą, że Jarosław Kaczyński jest odcinany od kiepskich informacji, a karmiony tylko dobrymi, co sugeruje się czasami w mediach. Zresztą w centrali PiS na Nowogrodzkiej często włączony jest TVN24, a nie TVP Info. Na Nowogrodzką docierają słowa krytyki pod adresem sztabu PiS ze strony dwóch spin doctorów obozu prawicy. Opisana niżej wymiana ciosów też tam dotarła.

Adam Bielan przekonywał publicznie, że ostatnio to Platforma Obywatelska "zdobyła inicjatywę" i chwalił taktykę szefa PO Donalda Tuska. - Wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, że kampanią z roku 2015 nie wygramy wyborów w 2023 - podkreślał.

Największy sukces Platformy od prawie 10 lat, ale do wygranych wyborów wciąż daleko

Marcin Mastalerk, społeczny doradca Andrzeja Dudy i współautor m.in. kampanii z 2015 r., radził z kolei, by w PiS powiedzieć sobie jasno: "tak, popełniliśmy błędy". - Potrzeba dużo wiary w sukces, prostego planu i nie przejmować się, ale najważniejsze: niech pan nie daje sobie wmówić, że wszystko jest w porządku - ostrzegał prezesa PiS.

Na to wywołany tą krytyką odpowiedział im Poręba: "Spece od PR-u: Adam Bielan, autor przegranej kampanii z 2007 r., opuszczający PiS po katastrofie smoleńskiej, twarz ciągnących w dół niejasności wokół NCBR oraz 'tu jestem, tu jestem' Marcin Mastalerek. Na aucie ostatnich wygranych kampanii PiS. Niezłe kombo". Mastalerek kontynuował wymianę ciosów: "Pycha kroczy przed upadkiem. Dokładnie tak zachowywała się Platforma w 2015 r.".

Obóz skupiony wokół premiera, ale także Adam Bielan - również europoseł - wolałby kogoś innego niż Poręba jako szefa sztabu wyborczego. Promują więc innego europosła, Joachima Brudzińskiego. Kłopot w tym, że "Achim" - tak w PiS powszechnie zwraca się do niego lub bardziej złośliwie per "JoJo" - sam chciał odsunąć się na boczny tor, gdy zmienił prace na tę w Brukseli. Nasi rozmówcy z obozu rządzącego powątpiewają w jego zdolność do gryzienia trawy na milion procent, a tego oczekuje prezes PiS.

Zresztą sam Brudziński się nie rwie do kierowania kampanią PiS. Jednak z perspektywy szefa rządu byłby on dobrym szefem sztabu: Morawiecki ma z nim dobry kontakt, a i Bielan z Mastalerkiem podobnie. Pozycja Brudzińskiego - mimo wycofania się na boczny, brukselski tor - jest wciąż niezła. A gdyby Brudziński oddawał pole w sztabie, to premier miałby przestrzeń do realizowania własnych pomysłów i korzystania w niej z faktu, że jest szefem rządu.

- Morawiecki gra na "JoJo" - słyszymy w PiS. Nie ma jednak decyzji PiS co do zmiany szefa sztabu. Dokooptowanie ludzi premiera do sztabu jest już jednak bardzo możliwe. - Poręba żyje, choć jest poobijany. Wciąż przecież odpiera ataki, a to wpływa na prace sztabu - sądzi jeden z naszych rozmówców. Ona, słyszymy w obozie władzy, musi być sukcesem, jeśli Poręba chce utrzymać się jako szef sztabu PiS.

PiS-owska tweetologia

Poręba broni się przed atakami. Czasami nerwowo, co w PiS jest źle odbierane. A czasami w bardzo zawoalowanej formie.

Warto zwrócić na niepozorny tweet Poręby sprzed kilku dni. Otóż odnosząc się do ekipy piłkarskiej Stali Mielec, Poręba napisał tak: "Zespół, czy to się komuś podoba, czy nie, musi na przyszły sezon zostać zbudowany zupełnie na nowo. Mieć kotwice, ale obudzić się. Iść do przodu. Z nowymi charakterami, emocjami, ambicjami i wyzwaniami. I tak będzie. Dlaczego? Bo inaczej będziemy grać tylko o utrzymanie".

To, że pisze o sporcie, nie jest dziwne. Wszak Poręba grał kiedyś w III-ligowych małopolskich klubach (jak Kablu Kraków, Karpatach Siepraw oraz Górniku Wieliczka), także dlatego, by się utrzymywać w czasie studiów. Przez kontuzję zrezygnował z profesjonalnego uprawiania sportu.

Jeden tweet o sporcie, a interpretacji politycznych sporo. Pierwsza jest taka, że Poręba godzi się na dołączenie do sztabu nowych ludzi, a sam uznaje się za wspomnianą "kotwicę" - nienaruszalną. Ale druga interpretacja, którą podsuwają nam rozmówcy z PiS, jest dalej idąca. Nowym sezonem nie jest dalsza część kampanii, ale czas już po wyborach - "kotwicą" jest tu prezes PiS, a zawodnikiem do zmiany: Morawiecki. Czyli w tej interpretacji: walczymy w kampanii, ale po wygranych wyborach Morawiecki i jego ludzie powinni zostać wymieceni z drużyny, bo zależy im tylko na utrzymanie się na pozycjach w rządzie.

Można się śmiać - i w PiS też to robią - z roztrząsania jednego tweeta, ale taka tweetologia jest w obozie rządzącym obecna.

Wraz z gigantyczną konwencją PiS w Łodzi 24 czerwca - tak by chciano w centrali PiS - powinny uciszyć się wszystkie wewnętrzne walki w obozie Zjednoczonej Prawicy. Te w mediach, konferencjach prasowych i na Twitterze także. Dwoma frontmenami w kampanii będą Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki.

Referendum - punkt nowego otwarcia

Zupełnie nową rzeczą w kampanii PiS jest referendum ws. relokacji migrantów - taki pomysł jest bowiem przedmiotem zaawansowanych prac w Unii Europejskiej. Jarosław Kaczyński niespodziewanie ogłosił w czwartek w Sejmie, że w tej sprawie musi się odbyć referendum.

Jak ujawniliśmy w Gazeta.pl, referendum to miałoby się wedle planów PiS odbyć razem z wyborami parlamentarnymi w październiku. A to wywraca kampanię wyborczą do góry nogami. Choć formalnie ona się jeszcze nawet nie zaczęła.