Pod projektem ustawy podpisało się pół miliona osób. W Sejmie prezentowała go posłanka KO Agnieszka Pomaska. Mówiła jednak do sali w dużej mierze pustej - po prawej stronie sali, w ławach Zjednoczonej Prawicy zasiadały dwie osoby.

REKLAMA

- Osiem lat rządów PiS pozbawiło polskie kobiety, pary, rodziny dostępu do koncepcji awaryjnej. Ograniczono dostęp do badań prenatalnych. Ograniczono dostęp do procedury in vitro, najskuteczniejszej metody wpierającej bezpłodność - wskazywała posłanka.

Podkreślała, że debata odbywa się w wyjątkowym czasie, gdy na ulicach polskich miast i miasteczek tysiące polskich kobiet i wspierających ich mężczyzn walczy o podstawowe prawa kobiet, o prawo do bezpiecznej ciąży

Zobacz wideo Barbara Bartuś z PiS o in vitro: Produkcja człowieka

Jako przedstawicielka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej głos zabrała także Małgorzata Rozenek-Majdan. - Gdyby nie możliwość, którą in vitro mi stworzyło, prawdopodobnie nigdy nie zostałabym mamą, a to najważniejsza rzecz, jaką mogę przeżywać - zaczęła. - Bardzo proszę w imieniu tych wszystkich ludzi, których dzisiaj reprezentuję o wsparcie naszego projektu. Bo ten projekt to jest życie. In vitro to życie - kontynuowała.

Rozenek-Majdan prosiła o poparcie inicjatywy, by ''500 tys. osób, które podpisały się pod projektem i 3 mln, które walczą z niepłodnością, nie zostały same''. Ta debata, jak mówiła, to test z szacunku, dobrych intencji i człowieczeństwa. Apelowała również o przyzwoitość w debacie.

Boris Johnson kłamał ws. partygate? Komisja przyjrzy się jego zeznaniom

In vitro według PiS jako "enklawa współczesnej eugeniki"

Stanowisko PiS przedstawiła Elżbieta Płonka. Reprezentantka PiS na samym początku chwaliła naprotechnologię, a następnie przystąpiła do krytykowania in vitro. - Nie jest to zabieg leczniczy i nie poprawia on w żaden sposób stanu zdrowia kobiety - mówiła. Na oburzenie posłów opozycji zareagowała, powtarzając: "ja jestem lekarz!".

Przekonywała również, że in vitro to "enklawa współczesnej eugeniki" i przyszli rodzice mogą wybierać płeć czy kolor oczu dziecka, o czym wie, bo "czytała portale". Stwierdziła również, że przez in vitro traktuje się dzieci jak "produkty". Płonka mówiła również, że w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego używa się tylko część zarodków, a "inne muszą zostać zniszczone, nie powiem zabite".

Projektem zajmie się sejmowa komisja zdrowia

Na tezy posłanki PiS odpowiadała posłanka KO Barbara Nowacka. - Ze smutkiem słucham pani doktor, która neguje medycynę. Korzysta pani przecież z tego, co pani daje medycyna. Wy nosicie okulary, korzystacie z zabiegów, operacji, transplantacji. To jest w porządku, tu nie mówicie o ingerencji, nie opowiadacie średniowiecznych głupot, a kiedy przychodzi do prawa kobiety i mężczyzny do posiadania dziecka [...] nagle mówicie, że nie, bo to niczego nie leczy. Ale daje miłość i szczęście! - mówiła Nowacka. Do słów Płonki odniósł się też poseł PSL Dariusz Klimczak. - Gdyby żył autor książki "Mroki Średniowiecza" na pewno na podstawie pani wypowiedzi napisałby kolejną część - powiedział.

Wanda Nowicka (Lewica) zadeklarowała, że Lewica gorąco popiera projekt obywatelski. Poinformowała, że jej klub złożył projekt w tej sprawie ponad rok temu, ale nie ma on nawet numeru druku. Poparcie dla projektu wyraził również Dariusz Klimczak z Koalicji Polskiej. W imieniu Polski2050 projekt poparła Joanna Mucha, która wskazała, że inicjatywa jest "ważna, cenna i potrzebna".

Po serii pytań Agnieszka Pomaska (KO) stwierdziła, że część posłów nie zdała egzaminu z człowieczeństwa, testu na przyzwoitość i zdrowy rozsądek. Podkreślała, że gdy na początku zobaczyła pustki w ławach PiS, to uznała, że to przykre. - Jednak strach pomyśleć, ile głupot z tej mównicy by jeszcze padło, ile zniewag, ile przykrych słów […], z ust posłów i posłanek klubu PiS - puentowała.

Debacie przysłuchiwała się była premier i minister zdrowia, a obecnie europosłanka KO Ewa Kopacz. Na zakończenie Ryszard Terlecki (PiS) przekazał, że marszałek Sejmu proponuje, by projektem zajęła się sejmowa komisja zdrowia. Nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Debata nad obywatelskim projektem o in vitro z udziałem dwojga posłów PiS

Co zakłada projekt ustawy?

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma wprowadzić finansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Ustawa zobowiązuje ministra zdrowia do opracowania, realizacji oraz finansowania programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności poprzez procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe. Wysokość środków finansowych na ten cel z budżetu państwa miałaby wynieść nie mniej niż 500 mln zł. Pod projektem ustawy podpisało się pół miliona osób.