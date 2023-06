Debata nad obywatelskim projektem o in vitro z udziałem dwojga posłów PiS. Padły słowa o "eugenice"

Zobacz wideo Dlaczego ludzie wspierają projekt ustawy Małgorzaty Rozenek o in vitro? [SONDA]

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma wprowadzić finansowanie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Ustawa zobowiązuje ministra zdrowia do opracowania, realizacji oraz finansowania programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności poprzez procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe. Wysokość środków finansowych na ten cel z budżetu państwa miałaby wynieść nie mniej niż 500 mln zł.

Pod projektem ustawy podpisało się pół miliona osób. W Sejmie prezentowała go posłanka KO Agnieszka Pomaska. Mówiła jednak do sali w dużej mierze pustej - po prawej stronie sali, w ławach Zjednoczonej Prawicy zasiadały dwie osoby.

In vitro według PiS jako "enklawa współczesnej eugeniki"

Jedna z dwojga pos堯w - Elżbieta Płonka - prezentowała stanowisko PiS. W 2021 roku posłanka grzmiała, z mównicy, że "LGBT jest przyczyną samobójstw dzieci. Posłanka jest z zawodu lekarką, dlatego zwróciliśmy się wówczas z prośbą o komentarz do Okręgowej Izby Lekarskiej. Ta jednak stwierdziła, "nie jest instytucją uprawnioną do oceny wypowiedzi posłów na Sejm".

Posłanka PiS mówiła, że "LGBT jest przyczyną samobójstw". Komentarz OIL

Reprezentantka PiS na samym początku chwaliła naprotechnologię, a następnie przystąpiła do krytykowania in vitro. - Nie jest to zabieg leczniczy i nie poprawia on w żaden sposób stanu zdrowia kobiety - mówiła. Na oburzenie posłów opozycji zareagowała, powtarzając: "ja jestem lekarz!".

Przekonywała również, że in vitro to "enklawa współczesnej eugeniki" i przyszli rodzice mogą wybierać płeć czy kolor oczu dziecka, o czym wie, bo "czytała portale". Stwierdziła również, że przez in vitro traktuje się dzieci jak "produkty".

Płonka mówiła również, że w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego używa się tylko część zarodków, a "inne muszą zostać zniszczone, nie powiem zabite".

Nowacka o "średniowiecznych głupotach"

Na tezy posłanki PiS odpowiadała posłanka KO Barbara Nowacka. - Ze smutkiem słucham pani doktor, która neguję medycynę. Korzysta pani przecież z tego, co pani daje medycyna. Wy nosicie okulary, korzystacie z zabiegów, operacji, transplantacji. To jest w porządku, tu nie mówicie o ingerencji, nie opowiadacie średniowiecznych głupot, a kiedy przychodzi do prawa kobiety i mężczyzny do posiadania dziecka (...) nagle mówicie, że nie, bo to niczego nie leczy. Ale daje miłość i szczęście! - mówiła Nowacka.

Posłanka PiS o in vitro: "produkcja człowieka". Teraz się tłumaczy

Dodała, że z szacunku do każdego dziecka z in vitro posłowie PiS "namówić również ich zwolenników, w tym pana ministra Czarnka, twórcę tego gniotu od HiT-u, kilku księży i biskupów, żeby przestali szczuć na dzieci, które urodziły się dzięki in vitro".

Do słów Płonki odniósł się też poseł PSL Dariusz Klimczak. - Gdyby 篡 autor książki "Mroki Średniowiecza" na pewno na podstawie pani wypowiedzi napisałby kolejną część - powiedział.

"Kobieta dostaje hormonów 150" i wady dzieci z in vitro

Posłanka wyszła na mównicę jeszcze raz w sekcji pytań, by oświadczyć:

Ja nie rozumiem tego obozu opozycji, który mówi "aborcja na życzenie", a jednocześnie selekcja zarodków ludzkich w in vitro.

Dodała, że "20 proc. za pierwszym razem jest powodzenia w in vitro, trzeba robić drugie i trzecie, kobieta dostaje hormonów 150, jest bombardowana". - Selekcje nienarodzonych, a wad jest kilka razy więcej z in vitro - zakończyła Płonka.