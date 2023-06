Burza o "miasteczko migrantów". PiS i Orlen reagują na słowa rzecznika PO. "Czas start"

W czwartek Jarosław Kaczyński stwierdził, że tzw. pakt migracyjny to "kpina z Polski" i "wyjątkowo bezczelna dyskryminacja". - Dlatego my się na to nie zgodzimy i nie zgadza się naród Polski. Ta sprawa musi być przedmiotem referendum. Polacy muszą się w tej sprawie wypowiedzieć - grzmiał z sejmowej mównicy.

Burza o "miasteczko migrantów". Orlen: Prosimy nie wprowadzać dezinformacji

Do słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości odniósł się Jan Grabiec. "Relokacja imigrantów trwa: pod Płockiem PiS buduje 13 tys. miasteczko dla imigrantów z państw islamskich (Indii, Malezji, Pakistanu, Turcji i Turkmenistanu), którzy mają rozbudowywać rafinerię Orlenu. Pierwsi pracownicy właśnie są zasiedlani. Jednocześnie Kaczyński ogłasza referendum w sprawie relokacji 1,8 tys. osób" - stwierdził rzecznik PO i dodał, że "notowania słabe, a pomysły na kampanię się skończyły".

Na jego tweet odpowiedział Orlen: "Prosimy nie wprowadzać dezinformacji. Pracownicy ci przebywają w Polsce tymczasowo, nie są zatrudniani przez PKN ORLEN, ale przez wykonawcę inwestycji, i każdy podlegał weryfikacji przed wjazdem do Polski. Jest to obecnie największa inwestycja petrochemiczna w Europie".

PiS grozi pozwem. "Czas start"

Do wpisu odniósł się też sekretarz generalny PiS. Jak stwierdził, zawiera on "dużo kłamstw". "Pan Jan Grabiec ma czas do dziś do godziny 20:00 na wycofanie się z nich i przeproszenie, w przeciwnym wypadku zostanie złożony pozew, który umożliwi Panu Grabcowi 'udowodnienie' tych kłamstw na sali sądowej. A jak się to skończy śmiem podejrzewać" - podkreślił Krzysztof Sobolewski i załączył sprostowanie rzecznika PO z września 2019 roku. "Czas start... #PartiaOszustów" - dodał.

Do wyznaczonej przez polityka Prawa i Sprawiedliwości godziny Jan Grabiec nie wycofał się ze swoich słów.

Kaczyński zapowiada referendum. "W desperacji uchodźców się chwyta"

Kaczyński grzmi: "To kpina z Polski. To wyjątkowo bezczelna dyskryminacja"

W czwartek Sejm przyjął uchwałę sprzeciwiającą się propozycji unijnego mechanizmu relokacji migrantów. Za byli posłowie PiS, Konfederacji, Kukiz'15 i Polskich Spraw. Od głosu wstrzymał się klub Koalicji Polskiej-PSL. Natomiast posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050 wyjęli karty do głosowania.

Wcześniej Jarosław Kaczyński mówił o "sporze, który określi przyszłość Unii Europejskiej". - Jest to decyzja sprzeczna z traktatami - stwierdził. - Trudno działać w organizacji, gdzie nieustannie zmienia się decyzje. (...) Jest także jeden istotny wzgląd: wszystko, co działo się po wybuchu wojny, po ataku Putina na Ukrainę. Przyjęliśmy wtedy kilka milionów uchodźców. Można powiedzieć, że na stałe około 1,5-2 milionów - powiedział, kiedy z sali rozbrzmiało "milion dwieście".

Czy milion dwieście, wszystko jedno. Nie spierajmy się o fakty. W każdym razie gdyby to pomnożyć przez 22 tysiące euro to będzie to suma między 20 a 30 miliardów euro. Jeśli chodzi o pomoc, jaką otrzymaliśmy, to jest to suma około 100 euro na jednego mieszkańca. To kpina z Polski. To wyjątkowo bezczelna dyskryminacja. Dlatego my się na to nie zgodzimy i nie zgadza się naród Polski. Ta sprawa musi być przedmiotem referendum. Polacy muszą się w tej sprawie wypowiedzieć

- podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Sejm przyjął sprzeciw wobec "paktu migracyjnego". Głosami PiS

