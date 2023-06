Jarosław Kaczyński w środę (14 czerwca) w trakcie pilnego posiedzenia klubu PiS próbował "wstrząsnąć posłami" i zapowiedział "restart kampanii" - wynika z ustaleń Gazety.pl. Zdaniem prezesa partii początek kampanii wyszedł słabo i potrzebna jest nowa dynamika - teraz trzeba pracować na milion procent i wtedy zwycięstwo jest możliwe. W triumfie ma pomóc konwencja programowa planowana na 24 czerwca.

O pilne posiedzenie klubu pytany był na antenie Radia Maryja poseł PiS, Bartosz Kownacki. - Środowe posiedzenie Prawa i Sprawiedliwości dotyczyło uświadomienia i mobilizacji do tego, że zbliżamy się wielkimi krokami do wyborów (…). Oczywiście była też dyskusja dotycząca tematu, który czeka nas za kilka dni, czyli dużej konwencji Prawa i Sprawiedliwości, która odbędzie się w Łodzi 24 czerwca. Tutaj też trzeba się zmobilizować, przyjść i być obecnym. To wydarzenie musi być dobrze przygotowane, ono musi pokazać siłę Prawa i Sprawiedliwości, bo jesteśmy największą formacją w Polsce, na którą najwięcej wyborców oddaje głos i to musi być później widoczne w przekazie i działaniach kampanijnych. Konwencja jest jednym z takich elementów, gdzie prezentuje się program i mobilizuje się swój elektorat - powiedział.

Według najnowszych ustaleń dziennikarzy Onetu konwencja organizowana przez PiS ma zgromadzić co najmniej 10 tys. działaczy i zwolenników partii. "W zamierzeniach ludzi prezesa przewyższy rozmachem tzw. programowy 'ul' z Warszawy, na którym w maju PiS ogłosił plan podniesienia świadczenia 500 plus do 800 plus" - czytamy. Politycy zaczynają uruchamiać zapisy na wyjazd do Łodzi. W czwartek (15 czerwca) zrobił to między innymi Leszek Kowalczyk, poseł z województwa lubelskiego. Natomiast Wojciech Piecha, senator ze Śląska, listę otworzył już przed tygodniem.

Gdzie się odbędzie? Mowa o Atlas Arenie zarządzanej przez "platformerskie" władze

Gdzie dokładnie odbędzie się konwencja? Politycy milczą, ale jako pierwsza na myśl nasuwa się Atlas Arena ulokowana tuż obok dworca kolejowego oraz autobusowego Łódź Kaliska i może pomieścić 13 806 osób. Jest jeden haczyk. Hala podlega pod Miejską Arenę Kultury i Sportu (MAKiS), którym kieruje prezydentka miasta z ramienia Platformy Obywatelskiej, Hanna Zdanowska. Jak donosi Onet, ze spółką trwają negocjacje, a prawdopodobieństwo porozumienia zwiększają pustki w kalendarzu obiektu.