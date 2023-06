Kaczyński przed posiedzeniem komitetu politycznego PiS: Nie żałuję słów o "urojonej rzeczywistości"

Zobacz wideo Kobiety nie powinny się "boić", a "wasze miejsce jest tam, gdzie ono jest", czyli elokwentna wypowiedź Piotra Borysa

W czwartek po południu przy ul. Nowogrodzkiej odbywa się posiedzenie komitetu politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Przed wejściem do siedziby partii dziennikarka TVN24 zapytała Jarosława Kaczyńskiego o jego wypowiedź ze środy. W czasie, gdy w wielu polskich miastach trwały protesty po śmierci ciężarnej 33-latki z Nowego Targu, dziennikarzom udało się chwilę porozmawiać z prezesem PiS na sejmowym korytarzu. Pytany o opisywane przez media przypadki ciężarnych kobiet, które umierają w szpitalach, Kaczyński mówił o "jednym wielkim oszustwie" ze strony mediów.

"Urojona rzeczywistość". Kaczyński: Kampania propagandowa Lewicy i Platformy

Następnie prezes PiS odniósł się do decyzji Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku. - Ani we wniosku, ani w orzeczeniu Trybunału, bo Trybunał jest związany wnioskiem, nie było ani słowa o sprawie zagrożenia życia i zdrowia kobiet. Tu się nic nie zmieniło. Cała akcja jest propagandowym nadużyciem - mówił prezes PiS. Dodał, że "takiej sprawy nie ma". - Jest wymyślona przez propagandę, to część urojonej rzeczywistości - powiedział Kaczyński. W czwartek reporterka TVN24 zapytała, czy żałuje swoich słów. - Nie żałuję, bo powiedziałem stuprocentową prawdę. To jest wielka, obrzydliwa kampania propagandowa prowadzona przez Lewicę i Platformę - powiedział prezes PiS.

Protesty po śmierci 33-letniej Doroty z Nowego Targu

W środę w wielu polskich miastach odbyły się demonstracje pod hasłem "Ani jednej więcej". Protesty w całym kraju zaczęto organizować po śmierci 33-letniej Doroty z Nowego Targu. Kobieta do szpitala trafiła 21 maja po tym, jak w piątym miesiącu ciąży odeszły jej wody. Z relacji bliskich 33-latki wynika, że lekarze zapewniali, iż są szanse na dotrzymanie ciąży. Kuzynka kobiety mówiła w rozmowie z relacjonowała, że jedynym zaleceniem medyków, po przyjęciu na oddział 33-latki, było leżenie z uniesionymi nogami do góry. Miało to sprawić, że wody napłyną ponownie. Po trzech dniach stan kobiety zrobił się na tyle poważny, że zadecydowano o przerwaniu ciąży. Decyzja zapadła jednak zbyt późno. 24 maja o godzinie 9:39 kobieta zmarła. Według wyników sekcji zwłok przyczyną śmierci był wstrząs septyczny i niewydolność wielonarządowa.