Sejm przyjął w czwartek uchwałę sprzeciwiającą się propozycji unijnego mechanizmu relokacji migrantów. Za byli posłowie PiS, Konfederacji, Kukiz'15 i Polskich Spraw. Od głosu wstrzymał się klub Koalicji Polskiej-PSL. Natomiast posłowie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Polski 2050 wyjęli karty do głosowania. Wcześniej Jarosław Kaczyński stwierdził, że tzw. pakt migracyjny to "kpina z Polski" i "wyjątkowo bezczelna dyskryminacja". - Dlatego my się na to nie zgodzimy i nie zgadza się naród Polski. Ta sprawa musi być przedmiotem referendum. Polacy muszą się w tej sprawie wypowiedzieć - grzmiał z sejmowej mównicy.

Zobacz wideo Kaczyński opuścił Salę Posiedzeń Sejmu, po zapowiedzeniu referendum ws. przyjęcia uchodźców

"Jak się sypie, to starym zwyczajem próbują szczuć, dzielić, jątrzyć, kłamać"

Słowa Kaczyńskiego skomentował m.in. Sławomir Neumann. "W desperacji Jarosław Kaczyński uchodźców się chwyta. Jak się wszystko im sypie, to starym zwyczajem próbują szczuć, dzielić, jątrzyć, kłamać" - napisał poseł Koalicji Obywatelskiej i podkreślił: "Nic to nie da! Jesienią przyjdzie koniec tej władzy".

"W PiS pożar. Kaczyński zapowiada referendum w sprawie przyjęcia 1,8 tys. imigrantów. Tymczasem tylko w 2022 r. Polska przyjęła 136 tys. muzułmańskich imigrantów ze wschodu. Czyli sztab PiS chce odgrzać kotlet z 2015 r. i straszyć Polaków migrantem. Hipokryci!" - stwierdził z kolei Aleksander Miszalski. Poseł KO dodał również hasztag "PiS to zło".

"Relokacja imigrantów trwa: pod Płockiem PiS buduje 13 tys. miasteczko dla imigrantów z państw islamskich (Indii, Malezji, Pakistanu, Turcji i Turkmenistanu), którzy mają rozbudowywać rafinerię Orlenu. Pierwsi pracownicy właśnie są zasiedlani. Jednocześnie Kaczyński ogłasza referendum w sprawie relokacji 1,8 tys. osób. Notowania słabe, a pomysły na kampanię się skończyły" - oznajmił Jan Grabiec, rzecznik PO. Na jego tweet odpowiedział Orlen: "Prosimy nie wprowadzać dezinformacji. Pracownicy ci przebywają w Polsce tymczasowo, nie są zatrudniani przez PKN ORLEN, ale przez wykonawcę inwestycji, i każdy podlegał weryfikacji przed wjazdem do Polski. Jest to obecnie największa inwestycja petrochemiczna w Europie".

Sejm przyjął sprzeciw wobec "paktu migracyjnego". Głosami PiS

"Jaki ten Kaczyński jest żenujący. Żeby odwrócić uwagę opinii publicznej od porażek rządu, powie i zrobi wszystko. Po trupach. A i tak przegra" - napisał Sławomir Nitras z PO.

"Ależ tam musi być chaos i strach. Imigranci. Referendum. Oszustwo i propaganda w sprawie śmierci. Kaczyński do rządu. Jednak nie do rządu. Zwołał klub. Ale nie krzyczał. Komisja rosyjska. Nie. Jednak nowela prezydencka. Cenckiewicz do komisji. Jednak nie. To fake. Rządzi strach" - stwierdził europoseł Bartosz Arłukowicz.

"Jarosław Kaczyński zapowiedział referendum w sprawie migrantów. W 2022 ponad 136 tys. imigrantów z krajów muzułmańskich otrzymało zezwolenie na pracę w Polsce. W 2015 z dokładnie tych samych krajów z poniższej grafiki, pozwolenie na pracę otrzymało 3,3 tys. osób. Za rządów PiS w 2022 ponad 40 RAZY więcej osób z krajów muzułmańskich otrzymało pozwolenie na pracę w Polsce niż za rządów PO-PSL w 2015" - podkreśliła ekonomistka Alicja Defratyka.

"Jarosław Kaczyński, ten wybitny polityczny strateg, każdą kampanię opiera na próbie wywołania paniki przed Innością. O uchodźcach i osobach LGBT przypomina sobie zawsze, gdy spadają mu sondaże. Polityka to cynizm, ale większego cynika niż prezes w Polsce nie ma" - zaznaczył Janusz Schwertner, dziennikarz Onetu.

Z kolei Konrad Piasecki z TVN24 zauważył, iż "relokacja migrantów i pomysł referendum w tej sprawie zdają się być traktowane w PiS jako jedna z ostatnich desek ratunku dla kampanii obozu władzy". "Ciekawe czy zażre, bo do tej pory raczej żarło" - tak odpowiedział na wpis dziennikarza Aleksander Twardowski, przedsiębiorca i felietonista.

"Czyli jest tak: Kaczyński wzywał do pojednania z Rosją, ale potem chciał piętnować rosyjskie wpływy. Kaczyński zgodził się, by Polska za rządów PiS przyjęła tysiące imigrantów z Azji, ale teraz chce referendum ws. ich przyjmowania. Facet jest konsekwentny, nie ma co..." - napisał Bartosz T. Wieliński z "Gazety Wyborczej".

"Jeśli Kaczyński chce wygrać wybory imigrantami, to znaczy ze w baku nie ma paliwa, a w magazynku nie ma nabojów. Zostały tylko desperacja i zgrane grepsy, które i tak nie powstrzymają agonii tej strasznej władzy" - napisał Tomasz Lis.

