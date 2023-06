Referendum ws. migrantów może wywrócić całą kampanię do góry nogami. Znamy plan PiS

Nasi rozmówcy z PiS mówią, że pomysł referendum ws. migrantów był dla nich "totalnym zaskoczeniem" i musiał powstać w najściślejszej tajemnicy.

REKLAMA

Faktycznie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaskoczył w Sejmie - i swoją partię, i media - zapowiedzią, że powinno się odbyć referendum ws. relokowania migrantów między państwami Unii Europejskiej.

Zobacz wideo

Kaczyński stwierdził, że Polska otrzymuje z kasy UE bardzo małe pieniądze na wsparcie około półtora mln uchodźców z Ukrainy, a jednocześnie w najbliższej przyszłości przyjmowanie migrantów może się stać "obowiązkową solidarnością".

Przypomnijmy, że 8 czerwca przyjęto porozumienie w Luksemburgu dotyczące paktu migracyjnego. Większość państw zgodziła się z zapisami, które umożliwią relokację migrantów np. z Włoch czy Malty. Sprzeciw zgłosiły Polska i Węgry. Zgodnie z nią kraje albo zgodzą się na relokacje migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. W pakcie zapisano również trzecią możliwość: wsparcie operacyjne, ale nie jest ono traktowanie na równi z pozostałymi - opłatą i relokacją. Decyzja o formie wsparcia ma należeć do państwa, które zwróci się o nie do pozostałych państw Wspólnoty. Wszystkie te trzy rozwiązania tworzą tak zwaną "obowiązkową solidarność".

Kaczyński może wrócić do rządu. Przez wojny wewnętrzne i kampanię

Do tego paktu nawiązywał w Sejmie prezes PiS. - Jeśli chodzi o pomoc, jaką otrzymaliśmy, to jest to suma około 100 euro na jednego mieszkańca. To kpina z Polski. To wyjątkowo bezczelna dyskryminacja. Dlatego my się na to nie zgodzimy i nie zgadza się naród Polski. Ta sprawa musi być przedmiotem referendum. Polacy muszą się w tej sprawie wypowiedzieć - mówił w Sejmie Jarosław Kaczyński.

Nie dodał tego z mównicy, ale wedle naszych informacji wedle planów najwyższych władz PiS, w tym prezesa partii, referendum miałoby się odbyć wraz z wyborami - w październiku. Taki jest plan centrali PiS. To wywróciłoby dotychczasową wizję kampanii wyborczej, a sprawę migracji uplasowało wręcz na pozycji nr 1 w niej.

Kaczyński zapowiedział "restart kampanii". Kulisy pilnego klubu PiS

Z naszych informacji wynika, że pomysł na referendum jest postrzegany w PiS jako pułapka na opozycję, która powinna się określić wobec konieczności przyjmowania migrantów przybywających do państw południa Europy - często z państw muzułmańskich i afrykańskich.

Referendum - wedle zamierzenia Nowogrodzkiej - ma totalnie spolaryzować scenę polityczną. A jako że głównym rywalem PiS jest Donald Tusk stojący na czele Platformy Obywatelskiej, to Nowogrodzka ma już w arsenale jego wypowiedzi dot. relokowania migrantów, gdy pełnił on jeszcze funkcję szefa Rady Europejskiej.