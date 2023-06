Mateusz Morawiecki grzmi ws. migracji. "Tutaj jest Sejm, a nie Bundestag". Wspomniał Merkel i Tuska

Zobacz wideo Kaczyński opuścił Salę Posiedzeń Sejmu, po zapowiedzeniu referendum ws. przyjęcia uchodźców

- Jako Prawo i Sprawiedliwość wiemy doskonale, że bezpieczeństwo jest na szczycie katalogu wartości, który nam przyświeca. Bezpieczeństwo musi być kluczowym punktem, bo bezpieczeństwo jest podstawą. Dlatego dziś warto przywołać dane dot. bezpieczeństwa, bo 96 proc. Polaków mówi, że czuje się bezpiecznie w swojej okolicy - powiedział w Sejmie Mateusz Morawiecki. Wystąpienie szefa rządu miało miejsce podczas sprawozdania komisji o projekcie uchwały ws. unijnego mechanizmu relokacji migrantów. - A jak ta sytuacja wygląda za granicą? Zapytajmy swoich znajomych, przyjaciół, jak ktoś ma - we Francji, Niemczech, Szwecji czy we Włoszech. Otóż w wielu tych pięknych miastach - Paryż, Marsylia, Rzym - mamy do czynienia z dzielnicami grozy. Płoną opony, samochody, kobiety boją się wychodzić wieczorem na spacer. Taka jest sytuacja w tamtych krajach. Oni wiedzą, że popełnili dramatyczny błąd - dodał premier. Szef rządu nie przywoływał żadnych konkretnych przykładów "dzielnic grozy".

Dalej szef rządu mówił o tym, "jak zachowywała się Platforma Obywatelska". - Bo przecież tutaj jest Sejm, a nie Bundestag i mamy obowiązek zagłosować za interesem Polski. Otóż w lipcu 2015 roku przyjmiemy dwa tysiące. Wkrótce po tym, wrzesień 2015 roku, przyjmiemy 7 tysięcy - mówi pan Trzaskowski, wówczas minister w rządzie pani Ewy Kopacz. Nie minęły dwa miesiące i rzecznik rządu, pan Tomczyk, powiedział, że przyjmą praktycznie każdą liczbę. Tak wtedy mówiła Platforma Obywatelska. Ale stało się coś innego. Zablokowaliśmy tamtą nielegalną emigrację. Pan prezes Jarosław Kaczyński obronił, jeszcze będąc w opozycji, Polskę przed tą nielegalną falą - powiedział. Morawiecki przekonywał, że "dziś wiele krajów Unii Europejskiej przyznaje, że był to fatalny błąd". - Jego twarzą jest dzisiaj pani kanclerz Angela Merkel i jej wierny pomocnik, sojusznik Donald Tusk. To jest twarz tamtego koszmarnego błędu - powiedział.

Po Morawieckim przemawiał m.in. Jan Szopiński z Lewicy. - PiS kolejny raz próbuje wykorzystać sprawę uchodźców do dzielenia Polek i Polaków. Jak zawsze, gdy nie sprzyjają wam sondaże, to zaczynacie nakręcać sprawę uchodźców - mówił. Polityk mówił, że w ubiegłym roku Polska przyjęła "136 tys. migrantów z krajów muzułmańskich" i "70 tys. migrantów z Białorusi". - Tak, panie premierze, tu jest Polska. Tych danych nie zamażecie - mówił.

Wcześniej podczas sejmowej debaty Jarosław Kaczyński zapowiedział, że sprawa relokacji migrantów "musi być przedmiotem referendum". 8 czerwca w Luksemburgu przyjęto porozumienie dotyczące paktu migracyjnego. Większość państw zgodziła się z zapisami, które umożliwią relokację migrantów np. z Włoch czy Malty. Sprzeciw zgłosiły Polska i Węgry. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki, który uczestniczył w obradach w Luksemburgu, zdecydowanie skrytykował założenia paktu i zapisaną w nim warunkowość. Zgodnie z nią albo kraje zgodzą się na relokacje migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę.

W uchwale, którą zajmuje się w czwartek Sejm, mowa jest o "przymusowej relokacji migrantów". Podobnie na temat unijnego paktu wypowiadają się politycy PiS. W rzeczywistości zapisy porozumienia nie przymuszają państw do przyjmowania migrantów. "Przymusowa relokacja nie rozwiązuje problemu, tylko w Pakcie jej nie ma. Jest zasada solidarności, która przy rozsądnej polityce Polski byłaby dla nas korzystna. Zasada solidarności nie narusza suwerenności. Patrz czasowa ochrona w stosunku do uchodźców z Ukrainy" - napisał w odpowiedzi na wpis Morawieckiego dr hab. Maciej Duszczyk z ośrodka badań nad migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.