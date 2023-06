Okresowa Koalicja z projektem ustawy w Sejmie. "Możemy przejść do czynów i wprowadzić trwałe zmiany"

W środę do Sejmu trafił projekt ustawy o ubóstwie menstruacyjnym. - Dwa lata temu postawiłyśmy sobie cel. Przygotowanie zmian w prawie, które zmienią sytuację kobiet (...). I dziś jesteśmy u celu. Przekazujemy projekt ustawy na ręce parlamentarzystek - powiedziała w Sejmie 14 czerwca Dominika Kulczyk, prezeska Kulczyk Foundation i inicjatorka Okresowej Koalicji. Kobiety zaangażowane w akcje podkreślały w Sejmie, że brak dostępności podpasek i tamponów prowadzi do stygmatyzacji kobiet oraz "nieodpowiedzialnego traktowania schorzeń związanych z menstruacją". Przedstawicielki Okresowej Koalicji pozostawiły w sejmowej toalecie środki menstruacyjne. Jak twierdzą, problem braku takich środków może dotknąć każdą kobietę - także w parlamencie.

- Nasze doświadczenia wskazują, że w szkołach, w środowiskach młodzieżowych, jest duże zapotrzebowanie na wiedzę na temat menstruacji, a także - niestety - wciąż jeszcze jest wiele osób, które z różnych względów mają ograniczony dostęp do środków menstruacyjnych. Dlatego liczę na to, że projekt, który dzisiaj przekazujemy, trafi jak najszybciej pod obrady parlamentu - mówiła Paulina Wasiluk.

"Okres w moim życiu". Jedna na pięć Polek przyznała, że ma utrudniony dostęp do środków higienicznych

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Kulczyk Foundation wynika, że dwie trzecie kobiet w Polsce znalazło się kiedyś w sytuacji, gdy nie miały dostępu do podpasek lub tamponów w szkole. Przeciwdziałająca ubóstwu menstruacyjnemu koalicja chce między innymi, by dzięki przygotowanemu projektowi środki menstruacyjne dostępne były w szkołach i na uczelniach, ale też by wiedza o menstruacji trafiła do programów nauczania.

"Okres w moim życiu". Był, jest lub będzie. Pożegnajmy wstyd i zadbajmy o dostęp do środków higienicznych [O AKCJI]

Projekt ten miałby zobowiązać ministrów do wprowadzenia w formie rozporządzeń przepisów dotyczących dostępności środków menstruacyjnych w placówkach oświatowych. Jak argumentują inicjatorki przedsięwzięcia, to obowiązek państwa, wynikający z prawa kobiet do ochrony zdrowia.

Gazeta.pl w akcji "Okres w moim życiu" alarmowała, że zgodnie z badaniami okres znacząco wpływa na życie społeczne i ekonomiczne kobiet. Jedna na pięć ankietowanych Polek przyznała, że ma utrudniony dostęp do środków higienicznych. Cała akcja została opisana pod TYM linkiem. "Badania pokazują, że okres znacząco wpływa na życie społeczne i ekonomiczne kobiet. Jedna na pięć ankietowanych Polek przyznała, że ma utrudniony dostęp do środków higienicznych. To wystarczający powód, żeby działać. Chcemy darmowego dostępu do środków higieny osobistej w polskich szkołach i placówkach" - czytamy na stronie akcji.