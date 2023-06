Kaczyński zapowiedział reset kampanii. Cymański: Nie słyszałem takiego słowa, spóźniłem się

- Co mówił prezes podczas pilnego posiedzenia klubu PiS? - pytał Jacek Gądek.

REKLAMA

- Powiedział, że musimy się mobilizować, bo konkurent polityczny nie przebiera w środkach. Stosuje i będzie stosować takie chwyty, że my musimy się przygotować do kampanii. Mobilizacja jest nakazem chwili. Mówię to z całym przekonaniem - odpowiedział Cymański.

Zobacz wideo Tadeusz Cymański gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl (15.06)

- Czy Jarosław Kaczyński mówił, że będzie reset kampanii wyborczej? - dopytywał nasz dziennikarz.

- Nie słyszałem takiego słowa, ja się spóźniłem. Nie chcę się tu zasłaniać tym, że się spóźniłem, ale uważam, że było to mobilizujące spotkanie. Posłowie wyszli wzmocnieni - zapewnił.

Tadeusz Cymański był też pytany o ustalenia Gazeta.pl, że Jarosław Kaczyński miałby wejść ponownie do rządu na stanowisko wicepremiera. - Jeśli wejdzie to rządu to po to, by było lepiej - stwierdził polityk. Pytany, czy widzi niedociągnięcia w kampanii wyborczej, uznał, że jeżeli ''widziałby błędy, to byłbym głupi, gdyby o nich mówił''.

Cymański przechodzi do PiS: W piątek złożę deklarację

- Jestem w przededniu złożeniu akcesji do Prawa i Sprawiedliwości - zapowiedział Tadeusz Cymański.

- Mówię z największym szacunkiem o kolegach z Suwerennej Polski - zapewnił. Polityk przekazał, że nie szukał akceptacji dla swojej decyzji a jedynie zrozumienia. - Nie zmieniam frontu, zmieniam jedynie pozycje strzeleckie - podkreślał.

O ustaleniach Jacka Gądka ws. pilnego posiedzenia klubu PiS przeczytać można TUTAJ.

Gorący dzień w gospodarce. GUS poda inflację, EBC zdecyduje o stopach