Wpadka posłanki PO. "Miejsca pracy dla dzieci w żłobkach". Jakie są postulaty PO w 2023 roku?

Podczas ostatniej konferencji prasowej Izabela Leszczyna z Platformy Obywatelskiej zaliczyła sporą wpadkę. - Jeżeli wygramy jesienne wybory, będziemy umieli zapewnić dzieciom miejsca pracy w powstających żłobkach, tak by ich mamy wracały na rynek pracy, o ile zechcą - powiedziała.

Wpadka posłanki PO na konferencji. Jakie postulaty przedstawił wcześniej Donald Tusk?

Posłance PO najprawdopodobniej chodziło o przedstawienie jednego z postulatów, który dotyczy zapewnienia większej liczby miejsc w żłobkach dla dzieci tak, by ich rodzice mogli wrócić do pracy. Brak miejsc w takich placówkach jest bowiem jednym z powodów, przez który część kobiet opóźnia powrót do swojego zawodu po urodzeniu dziecka.

Taka interpretacja wpadki posłanki Leszczyny, o której nie wspominają m.in. prawicowe portale, zgadza się z ostatnią deklaracją Donalda Tuska, który zwracał uwagę na zapewnienie odpowiednich warunków dla kobiet rodzących dzieci. - W prawie 1200 gminach w Polsce nie ma żadnego żłobka. To powinno być i będzie jedno z pierwszych zadań nowego rządu, żeby doprowadzić do tego, żeby w Polsce nie było ani jednej gminy, w której nie ma żłobka. To jest z mojej strony zobowiązanie - podkreślił lider PO w kwietniu 2023 roku.

Pod koniec marca Tusk zaproponował też pomoc dla matek, które po urlopie macierzyńskim chciałyby wrócić do pracy. Chodzi o tzw. babciowe. - Chcemy, żeby kobiety mogły dokonać wyboru. Proponujemy 1500 zł miesięcznie dla każdej mamy, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy - wyjaśniał wówczas były premier.

Jakie są postulaty PO przedstawione w 2023 roku?

Jakie są inne propozycje największej opozycyjnej partii w Polsce? Chociaż kampania wyborcza jeszcze oficjalnie nie ruszyła, a prezydent Andrzej Duda nie podał jeszcze daty przeprowadzenia wyborów parlamentarnych, to Donald Tusk na spotkaniach z mieszkańcami często przedstawia już pierwsze punkty, które Platforma Obywatelska będzie chciała wprowadzić po wygraniu jesiennych głosowań.

Donald Tusk powiedział m.in. o projekcie kredytu hipotecznego na 0 proc. dla osób poniżej 45. roku życia, którzy będą kupowali swoje pierwsze mieszkanie. - Bank nie będzie zarabiał na odsetkach, na waszych chudych portfelach - mówił w Pabianicach lider PO. Jak zauważył, osoby, które mają kredyt w wysokości 500 tys. złotych na 25 lat płacą miesięczną ratę w wysokości 4-4,2 tys. zł, spłacając głównie odsetki, a nie kapitał. To ma zmienić propozycja kredytu 0 proc.

Program mieszkaniowy PO zakłada także dopłaty do najmu, które mają wynieść 600 złotych. Dzięki temu mają zwiększyć się możliwości młodych ludzi, których nie stać jeszcze na zaciągnięcie kredytu i zakup własnego mieszkania.